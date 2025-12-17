Oana Ciocan, apariție îngrijorătoare! Soția lui Jador a ajuns piele și os: ”Doamne, este vie?!”

La doar câteva luni de când a devenit mamă pentru prima dată, Oana Ciocan a ajuns de nereunoscut. Soția lui Jador își dedică aproape tot timpul pentru creșterea fiului ei, iar stresul și responsabilitățile i-au afectat corpul.

În vara acestui an, pe data de 4 iunie 2025, Oana Ciocan și Jador au devenit părinți pentru prima dată. Noul statut a venit la pachet cu multă fericire, o serie de responsabilități, stres și schimbări majore.

Oana Ciocan, soția lui Jador, apariție bizară înainte de Crăciun

Într-o postare pe TikTok, Jador și Oana Ciocan au lansat un nou trend dansabil. Pe una dintre melodiile manelistului, cei doi au făcut o coregrafie și au încărcat imaginile pe social media. Iar fanii au rămas șocați când au văzut-o pe fosta concuretă de la Surivor!

Îmbrăcată casual, într-o pereche de pantaloni negri și o bluză, soția lui Jador și-a uimit fanii. O parte dintre utilizatorii au remarcat imediat faptul că Oana a slăbit extrem de tare. A ajuns numai piele și os!

”Ce se întâmplă cu Oana? Tot mai tare slăbește” ”Exagerat de slabă Oana. Când a intrat în Survivor era perfectă” ”Wow, ce a slăbit Oana” ”Ce rău a slăbit Oana și ce rău îi stă” ”De ce a slăbit așa?” ”Doamne, este vie?” ”Ai grijă de Oana că a slăbit prea tare. Adu-i ajutor cu copilul”

Jador, victimă a rasismului într-un restaurant din Germania! Manelistul a făcut totul public în mediul online

Ce nu are voie Jador să îi facă fiului său. Oana Ciocan, soția, i-a dat mare interdicție!