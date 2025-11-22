Ce nu are voie Jador să îi facă fiului său. Oana Ciocan, soția, i-a dat mare interdicție!

Jador a dezvăluit ce interdicție i-a dat Oana Ciocan. Aceasta este strictă atunci când vine vorba de micuțul Avraam și are câteva reguli importante. Află, în articol, ce nu are voie celebrul manelist să îi facă fiului său.

După mai multe relații controversate, Jador și-a găsit, într-un final, liniștea alături de Oana Ciocan. Cei doi și-au întemeiat o familie și sunt foarte fericiți împreună. În data de 4 iunie, celebrul manelist și soția sa au devenit părinți pentru prima dată. Băiețelul lor, Avraam, a venit pe lume iar totul a căpătat un alt sens, așa cum a spus chiar cântărețul. Artistul nu ratează nicio ocazie să împărtășească momente din viața fiului său.

Ce interdicție i-a dat Oana Ciocan lui Jador

Jador nu ratează nicio ocazie pentru a se mândri cu fiul său. Viața lui s-a schimbat de când a venit pe lume băiețelul său și este un tată extrem de fericir. Recent, celebrul manelist a publicat un nou filmuleț cu micuțul Avraam.

La un moment dat, Jador se pregătea să îl pupe pe fiul său. Înainte de acest gest, și-a îndreptat privirea către soția sa, care se afla lângă el, în pat. Atunci, Oana Ciocan a ținut să îl avertizeze pe artist: „Nu pe gură”.

Așadar, fosta concurentă de la Survivor i-a interzis cântărețului să își pupe băiețelul pe gură, un gest care mereu a stârnit controverse în spațiul public. În timp ce unii părinți sunt împotriva acestui lucru, alții nu consideră că fac ceva greșit.

Totuși, Jador a decis să respecte regula soției sale. Acesta a zâmbit atunci când a auzit-o pe Oana Ciocan și chiar a avut o replică ironică: „Nu mă lasă să îl pup… de ce? Că mă spăl pe dinți la 2, 3, 4, 5, 7, 8 ani”.

În ultima perioadă, cântărețul a publicat mai multe fotografii și filmulețe cu micuțul Avraam. Mai mult decât atât, recent, el a postat și primele imagini în care se poate observa chipul băiețelului. Celebrul manelist a scris atunci și un mesaj special.

„Un copil minunat, plin de lumină și iubire! Îl iubesc enorm, iar în curând vă pregătim o nouă piesă care vă va ajunge la suflet!”, a scris Jador, în dreptul imaginilor cu băiețelul său.

