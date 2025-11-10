Jador și Oana Ciocan au publicat primele imagini cu chipul fiului lor. Cum arată micuțul Avraam

Jador, surpriză mare pentru fanii săi! Celebrul manelist a decis să îi arate chipul băiețelului său și al Oanei Ciocan, la 5 luni de la naștere. Imaginile cu micuțul Avraam au stârnit o mulțime de reacții.

După mai multe relații controversate, Jador și-a găsit, într-un final, liniștea alături de Oana Ciocan. Cei doi și-au întemeiat o familie și sunt foarte fericiți împreună. În data de 4 iunie, celebrul manelist și soția sa au devenit părinți pentru prima dată. Băiețelul lor, Avraam, a venit pe lume iar totul a căpătat un alt sens, așa cum a spus chiar cântărețul. Au trecut 5 luni de atunci, iar acum au decis să îi arate chipul.

Cum arată băiețelul lui Jador și al Oanei Ciocan

Jador nu ratează nicio ocazie pentru a se mândri cu familia sa. În ultima perioadă, artistul a publicat mai multe filmulețe cu micuțul Avraam. Totuși, până acum, cântărețul și soția sa au decis să nu îi arate chipul.

Ei bine, în urmă cu puțin timp, Jador a publicat pe internet primele imagini în care se poate observa chipul lui Avraam. Celebrul manelist a scris și un mesaj special în dreptul fotografiilor înduioșătoare.

„Un copil minunat, plin de lumină și iubire! Îl iubesc enorm, iar în curând vă pregătim o nouă piesă care vă va ajunge la suflet!”, a scris Jador, în dreptul imaginilor cu băiețelul său.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Oamenii au avut doar cuvinte de laudă la adresa micuțului Avraam, care i-a cucerit iremediabil. Multe persoane au ținut să precizeze că băiețelul îi seamănă mult lui Jador.

„În sfârșit l-a pus fără filtre! Ce scump și ce fericit! E zâmbăreț ca mama lui frumoasă și tatăl”/ „Foarte scump, e o combinație între voi doi. Are de la amândoi ceva. Să vă bucure viețile, e un copil minunat!/ Copia lui taică-su! Să fiți sănătoși, copii frumoși!”/ „Frumos, Jador! Îți seamănă perfect”, sunt doar câteva dintre sutele de comentarii de la postarea făcută de Jador.

