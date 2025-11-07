Acasă » Știri » Oana Ciocan are o siluetă de invidiat! Cum arată abdomenul ei la 5 luni de la naștere

Oana Ciocan are o siluetă de invidiat! Cum arată abdomenul ei la 5 luni de la naștere

De: Irina Rasoveanu 07/11/2025 | 18:47
Oana Ciocan arată impecabil după naștere/ Sursa foto: Instagram

Oana Ciocan s-a recuperat remarcabil la 5 luni de la sarcină! Jador a publicat un filmuleț cu soția sa, în care se observă că are un abdomen cu pătrățele. Internauții au rămas surprinși, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

După mai multe relații controversate, Jador și-a găsit, într-un final, liniștea alături de Oana Ciocan. Cei doi și-au întemeiat o familie și sunt foarte fericiți împreună. În data de 4 iunie, celebrul manelist și soția sa au devenit părinți pentru prima dată. Băiețelul lor, Avraam, a venit pe lume iar totul a căpătat un alt sens, așa cum a spus chiar cântărețul. Au trecut 5 luni de atunci, iar Oana arată impecabil.

Oana Ciocan, abdomen plat după naștere

Jador nu ratează nicio ocazie pentru a se mândri cu familia sa. Recent, celebrul manelist a publicat un nou filmuleț cu soția sa și băiețelul lor, Avraam. Videoclipul a fost însoțit și de un mesaj special.

„Cea mai frumoasă melodie e râsul vostru… iar cea mai mare binecuvântare, să vă am pe amândoi lângă mine. Soția mea, puiul nostru — iubirea mea fără sfârșit”, a scris Jador, pe Instagram.

În videoclip, Oana Ciocan poartă o bustieră neagră care îi lasă abdomenul la vedere. Internuații au rămas surprinși atunci când au văzut că fosta concurentă de la Survivor a scăpat complet de burtică, deși au trecut doar 5 luni de la naștere.

Mai mult decât atât, soția lui Jador pare că a făcut mult sport în această perioadă, iar acum se bucură de un abdomen cu pătrățele. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Multe persoane au ținut să o felicite pe Oana Ciocan pentru silueta sa.

„Cine zice că ai născut Oana, ești perfectă”/ „Eu nu pot să nu mă uit la cum arată Oana. Felicitări! Ce pătrățele, ce fit…”/ „Da, Oana e perfectă din toate punctele de vedere. Bravoooo”/ „O frumusețe de femeie ai, măi Jador, și un copil perfect. Domnul sa vă binecuvânteze, multă sănătate și fericire”, au fost câteva dintre comentarii.

Oana Ciocan are o siluetă de invidiat/ Sursa foto: Instagram

