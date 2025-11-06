Acasă » Știri » Jador a pus stop în mijlocul unui eveniment și a dat afară un bărbat. Ce s-a întâmplat: „Dacă nu iese, nu mai cânt nimic”

Jador a pus stop în mijlocul unui eveniment și a dat afară un bărbat. Ce s-a întâmplat: „Dacă nu iese, nu mai cânt nimic”

De: Denisa Iordache 06/11/2025 | 11:33
Jador a oprit momentul din cauza unui bărbat. Sursă: TikTok

Jador se află, din nou, în mijlocul unei situații controversate. Manelistul a oprit o prestație muzicală, după ce a fost iritat de o persoană din public. Află în articol tot ce s-a întâmplat!

Jador a fost implicat într-un scandal în timpul unui concert pe care l-a susținut recent în Olanda, în urmă cu două zile. El a oprit întregul moment și a spus clar că nu va cânta până când o anumită persoană va fi scoasă din sală. Enervat la culme, artistul nu a mai ținut cont de nimic.

Jador a oprit evenimentul

Artistul apare în timp ce dădea dedicații unui bărbat. La un moment dat, privirea i se îndreaptă către o persoană dintre cele prezente, care nu apare în filmare, iar el se oprește din cântat. Enervat de ce i-ar fi spus sau arătat persoana respectivă, Jador a spus că nu va continua momentul până bărbatul nu va fi dată afară (VEZI VIDEO ATAȘAT ÎN ARTICOL).

„Dă-l pe ăla afară. Dacă nu iese, nu mai cânt nimic. Dă-l, că nu e șmecher. Ieși afară! Altfel nu o să cânt.”, a spus Jador, după care s-a retras.

Zodiile pentru care anul 2026 va fi spectaculos, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Vor întoarce banii cu lopata
Zodiile pentru care anul 2026 va fi spectaculos, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Vor...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

Oamenii, șocați de moment, nu au înțeles ce se petrece. Pe fundal se aude o persoană care spune:

„Ce a fost asta?”

Organizatorii evenimentului din Olanda au postat filmarea și au încercat să clarifice situația. Imaginile au stârnit un val de reacții, iar aceștia speră ca pe viitor să nu se mai întâmple astfel de incidente.

”Pentru că mulți ne-au întrebat ce s-a întâmplat sâmbătă seară, aici aveți momentul în care Jador oprește muzica. Sperăm ca pe viitor să avem parte de o experiență mai plăcută”, a declarat organizatorul evenimentului.

Jador, mână largă pentru familia sa! Unde vrea să se mute împreună cu Oana Ciocan și fiul lor

Jador, sub papucul soţiei! Din cuceritorul care făcea valuri printre femei s-a transformat în tăticul care schimbă scutece: "Nu am voie nimic!"

