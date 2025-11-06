Jador a pus stop în mijlocul unui eveniment și a dat afară un bărbat. Ce s-a întâmplat: „Dacă nu iese, nu mai cânt nimic”

Jador se află, din nou, în mijlocul unei situații controversate. Manelistul a oprit o prestație muzicală, după ce a fost iritat de o persoană din public. Află în articol tot ce s-a întâmplat!

Jador a fost implicat într-un scandal în timpul unui concert pe care l-a susținut recent în Olanda, în urmă cu două zile. El a oprit întregul moment și a spus clar că nu va cânta până când o anumită persoană va fi scoasă din sală. Enervat la culme, artistul nu a mai ținut cont de nimic.

Jador a oprit evenimentul

Artistul apare în timp ce dădea dedicații unui bărbat. La un moment dat, privirea i se îndreaptă către o persoană dintre cele prezente, care nu apare în filmare, iar el se oprește din cântat. Enervat de ce i-ar fi spus sau arătat persoana respectivă, Jador a spus că nu va continua momentul până bărbatul nu va fi dată afară (VEZI VIDEO ATAȘAT ÎN ARTICOL).

„Dă-l pe ăla afară. Dacă nu iese, nu mai cânt nimic. Dă-l, că nu e șmecher. Ieși afară! Altfel nu o să cânt.”, a spus Jador, după care s-a retras.

Oamenii, șocați de moment, nu au înțeles ce se petrece. Pe fundal se aude o persoană care spune:

„Ce a fost asta?”

Organizatorii evenimentului din Olanda au postat filmarea și au încercat să clarifice situația. Imaginile au stârnit un val de reacții, iar aceștia speră ca pe viitor să nu se mai întâmple astfel de incidente.

”Pentru că mulți ne-au întrebat ce s-a întâmplat sâmbătă seară, aici aveți momentul în care Jador oprește muzica. Sperăm ca pe viitor să avem parte de o experiență mai plăcută”, a declarat organizatorul evenimentului.

