Mariana Moculescu vrea apartamentul regretatului compozitor Horia Moculescu: „Merit să am partea mea!” Cine a plătit locuința, de fapt

De: Alina Drăgan 14/12/2025 | 16:37
Mariana Moculescu vrea apartamentul regretatului compozitor /Foto: Social media
Mariana Moculescu încearcă să se apropie de fiica sa. Mai mult, aceasta speră ca ea și Nadia să locuiască împreună în apartamentul în care a stat regretatul Horia Moculescu. Bruneta spune că merită de altfel să locuiască acolo, căci a contribuit cu o sumă mare la achitarea lui.

Horia Moculescu s-a stins din viață în data de 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. O pneumonie agresivă i-a înrăutățit starea de sănătate deja fragilă. Moarte compozitorului a adus multă suferință pentru Nidia, fiica acestuia. Iar acum, Mariana Moculescu vrea să îi fie alături și să își reia relația.

Bruneta își dorește ca Nidia să o accepte și să își reconstruiască relația. De asemenea, Mariana Moculescu și-ar dori să se mute în casa regretatului compozitor, căci are dreptul, după cum spune ea.

„Legat de casă, da, cred că merit să am partea mea deoarece a fost plătită din banii și munca părinților mei. Fiica mea are nevoie de mine aproape și de Dumnezeu. Are nevoie de regăsire. Vom vedea ce se va întâmpla cu acest apartament. Eu detest sa merg in Tribunale, fostul soț m-a târât toată tinerețea în tribunale și poliții. Îmi reamintesc de toate traumele ce mi s-au întâmplat”, a declarat Mariana Moculescu, potrivit click.ro.

Pe lângă faptul că banii părtiniților ei au achitat o parte din apartament, Mariana Moculescu spune că și multe dintre lucrurile ei au rămas acolo. Mai exact, în beciul blocului. Horia Moculescu le-ar fi scos din casă în perioada în care ea era plecată în străinătate.

„Lucrurile mele se află acum în beciul blocului. Pentru că atunci când eu am fost forțată să părăsesc România, imediat după ce am plecat, a avut loc o executare silită în 2013.

În lipsa mea, împreună cu un executor judecătoresc și doi martori, Moculescu m-a evacuat din cele două camere cumpărate de mine. Le-am cumpărat de la A.F.I. achitând 30% aconto și apoi timp de 8 ani rate lunare. Suspect, în lipsa mea, abia în anul 2015 am pierdut partea mea de locuință prin instanță pierzând totodată și banii achitați”, a mai spus Mariana Moculescu.

×