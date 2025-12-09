Mariana Moculescu rupe tăcerea despre procesul intentat Nidiei, fiica sa! De ce a recurs la asemenea gest și ce se întâmplă cu solicitarea ei

La o lună de la moartea compozitorului Horia Moculescu, fosta sa soție, Mariana Moculescu, ia o decizie surprinzătoare în privința fiicei lor, Nidia.

După ce a șocat opinia publică intentând un proces propriei fiice, prin care solicita o pensie de întreținere, acum Mariana anunță că renunță la acțiunea în instanță.

Mariana Moculescu renunță la procesul împotriva fiicei sale Nidia

În urmă cu mai bine de o lună, chiar înainte ca Horia Moculescu să se stingă din viață, Mariana Moculescu a decis să își dea fiica în judecată. Prin acel demers, ea cerea ajutor financiar, argumentând că nu reușește să se descurce singură cu banii.

Decizia a stârnit numeroase controverse, mai ales că relația dintre mamă și fiică era deja tensionată de ani de zile. Acum, Mariana Moculescu a declarat că și-a retras cererea depusă în instanță, ceea ce înseamnă că procesul se încheie înainte de a începe efectiv.

„Mi-am retras între timp acel proces. Ideea era că eu i-am spus Nidiei, în luna octombrie, că voi muri, că am această presimțire, iar după aceea ea a dispărut din peisaj. Adică e prima oară când îți comunic acest lucru și tu dispari. Ea nu mi-a mai răspuns la mesaje niciodată, nu mi se pare normal ca un copil să nu răspundă mamei sale când mama îți transmite acest lucru. E normal ca mama să se înfurie, drept cine mă iei tu pe mine pe lumea asta? Vezi că eu te-am adus pe lume? Ca să-ți demonstrez, îți trântesc un proces”, a spus Mariana Moculescu.

Relația tensionată dintre Mariana și Nidia Moculescu rămâne neschimbată

Fosta soție a compozitorului a explicat că gestul de a deschide procesul a fost unul făcut la nervi, din supărare față de atitudinea fiicei sale. Aceasta a mărturisit că s-a simțit ignorată și jignită atunci când Nidia nu i-a răspuns la mesajele prin care îi spunea că are presimțirea că va muri. Totuși, Mariana afirmă că nu mai dorește să continue bătăliile juridice, fiind deja sătulă de tribunale și probleme.

Chiar dacă a renunțat la proces, relația dintre Mariana și Nidia Moculescu rămâne una rece. Cele două nu își vorbesc, iar Mariana nu crede că situația se va îmbunătăți vreodată.

„Am retras cererea pentru că eu atunci m-am înfuriat. Nici acum nu-mi răspunde la telefon, nimic, nimic. Am retras cererea pentru că nu mai vreau să stau prin tribunale, evit cât cuprinde. Nu mai vreau să fac nimic, iau totul de-a gata. Ce să mai fac”, a mai declarat Mariana Moculescu.

Decizia Marianei Moculescu de a renunța la procesul împotriva fiicei sale vine într-un moment sensibil, la scurt timp după moartea lui Horia Moculescu. Deși conflictul dintre mamă și fiică nu s-a rezolvat, Mariana preferă să lase lucrurile să evolueze de la sine, convinsă că relația lor nu va fi niciodată una apropiată.

