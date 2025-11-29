Acasă » Știri » Nidia nu își poate reveni nici acum! Imaginea rară alături de Horia Moculescu

Nidia nu își poate reveni nici acum! Imaginea rară alături de Horia Moculescu

De: Irina Vlad 29/11/2025 | 19:07
Nidia nu își poate reveni nici acum! Imaginea rară alături de Horia Moculescu
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Au trecut două săptămâni de când Horia Moculescu nu mai este printre noi. Nidia, fiica regretatului compozitor, nu poate accepta nici acum gândul că nu își va mai vedea părintele niciodată. Artista a dat peste o amintire neprețuită, o imagine rară alături de tatăl ei. 

Horia Moculescu s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. În ultimii ani, marele compozitor s-a luptat cu mai multe probleme severe de sănătate. Artistul a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din București, pe Aleea Artiștilor, într-un cavou destinat membrilor Uniunii Compozitorilor.

Nidia și Horia Moculescu, imagine de colecție

Marele compozitor a fost condus pe ultimul drum cu mare fast, la căpătâiul lui venind figuri publice importante, artiști, politicieni, actori și cântăreți, printre care Loredana Groza, Aurelian Temișan, Alexandra Velniciuc sau Angela Similea și Mădălin Voicu – vezi AICI toți artiștii.

Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste”
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu:...

La două săptămâni de când și-a luat ”adio” și și-a condus tatăl pe ultimul drum, Nidia Moculescu încearcă să își mai aline din durere, conștientă fiind că nimeni, niciodată nu va putea să compenseze lipsa tatălui ei.

Nidia și Horia Moculescu, tatăl ei/ sursă foto: TikTok

Ca să își mai aline dorul de părintele ei, din când în când, Nidia deschide ”sertarul” cu amintiri și privește fotografiile cu ea și cu tatăl ei. Pe una dintre ele chiar a simțit să le-o arate și prietenilor virtuali, în dreptul căreia a scris: ”Pentru totdeauna, tu!”.

 

Apariții surpriză la înmormântarea lui Horia Moculescu. Momente copleșitoare și lacrimi grele

Alexandra Velniciuc, transfigurată. Cum a fost văzută la înmormântarea protectorului ei, Horia Moculescu

Tags:
Iți recomandăm
Este total interzis să faci asta de Sfântul Andrei! Tradiții și obiceiuri pe 30 noiembrie 2025
Știri
Este total interzis să faci asta de Sfântul Andrei! Tradiții și obiceiuri pe 30 noiembrie 2025
Magia Crăciunului a venit mai devreme! Bucureștiul a fost luminat de sărbătoare! Foto & video
Știri
Magia Crăciunului a venit mai devreme! Bucureștiul a fost luminat de sărbătoare! Foto & video
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să fie el...”
Mediafax
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu...
România, cu revolverul la tâmplă. Cele 24 de ore de asasinate legionare văzute în rechizitoriul militar: „Zăcea în mirişte, ciuruit de gloanţe şi degetele împreunate pentru închinăciune“
Adevarul
România, cu revolverul la tâmplă. Cele 24 de ore de asasinate legionare văzute...
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele întunecate” care îl pescuiesc
Digi24
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele...
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de Sf. ANDREI
Mediafax
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump:...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Este total interzis să faci asta de Sfântul Andrei! Tradiții și obiceiuri pe 30 noiembrie 2025
Este total interzis să faci asta de Sfântul Andrei! Tradiții și obiceiuri pe 30 noiembrie 2025
Bancul sfârșitului de săptămână | O femeie nervoasă își sună bărbatul
Bancul sfârșitului de săptămână | O femeie nervoasă își sună bărbatul
Magia Crăciunului a venit mai devreme! Bucureștiul a fost luminat de sărbătoare! Foto & video
Magia Crăciunului a venit mai devreme! Bucureștiul a fost luminat de sărbătoare! Foto & video
Ex-vedetele Kanal D, luate la ochi! Burtica suspectă i-a pus pe gânduri pe fani. Este sau nu însărcinată?
Ex-vedetele Kanal D, luate la ochi! Burtica suspectă i-a pus pe gânduri pe fani. Este sau nu însărcinată?
Horoscop 30 noiembrie 2025. Zodia care primește mesaje bizare de la Univers
Horoscop 30 noiembrie 2025. Zodia care primește mesaje bizare de la Univers
Cele 5 zodii care vor fi protejate de Sfântul Andrei. Viața lor se va transforma total
Cele 5 zodii care vor fi protejate de Sfântul Andrei. Viața lor se va transforma total
Vezi toate știrile
×