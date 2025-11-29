Nidia nu își poate reveni nici acum! Imaginea rară alături de Horia Moculescu

Au trecut două săptămâni de când Horia Moculescu nu mai este printre noi. Nidia, fiica regretatului compozitor, nu poate accepta nici acum gândul că nu își va mai vedea părintele niciodată. Artista a dat peste o amintire neprețuită, o imagine rară alături de tatăl ei.

Horia Moculescu s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. În ultimii ani, marele compozitor s-a luptat cu mai multe probleme severe de sănătate. Artistul a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din București, pe Aleea Artiștilor, într-un cavou destinat membrilor Uniunii Compozitorilor.

Nidia și Horia Moculescu, imagine de colecție

Marele compozitor a fost condus pe ultimul drum cu mare fast, la căpătâiul lui venind figuri publice importante, artiști, politicieni, actori și cântăreți, printre care Loredana Groza, Aurelian Temișan, Alexandra Velniciuc sau Angela Similea și Mădălin Voicu – vezi AICI toți artiștii.

La două săptămâni de când și-a luat ”adio” și și-a condus tatăl pe ultimul drum, Nidia Moculescu încearcă să își mai aline din durere, conștientă fiind că nimeni, niciodată nu va putea să compenseze lipsa tatălui ei.

Ca să își mai aline dorul de părintele ei, din când în când, Nidia deschide ”sertarul” cu amintiri și privește fotografiile cu ea și cu tatăl ei. Pe una dintre ele chiar a simțit să le-o arate și prietenilor virtuali, în dreptul căreia a scris: ”Pentru totdeauna, tu!”.

