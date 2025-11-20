Acasă » Știri » Cum a fost surprinsă Nidia, la opt zile de la moartea lui Horia Moculescu? Momentul care i-a înduioșat pe toți

Cum a fost surprinsă Nidia, la opt zile de la moartea lui Horia Moculescu? Momentul care i-a înduioșat pe toți

De: Mirela Loșniță 20/11/2025 | 14:21
Cum a fost surprinsă Nidia, la opt zile de la moartea lui Horia Moculescu? Momentul care i-a înduioșat pe toți
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Durerea și muzica s-au întâlnit într-o seară emoționantă la Teatrul Național București. La doar trei zile după ce și-a înmormântat tatăl, Nidia Moculescu a avut puterea să urce pe scenă și să cânte piesa pe care o pregătise în secret pentru Horia Moculescu. Publicul a trăit alături de ea fiecare moment, într-un omagiu care a transformat lacrimile în artă și iubirea într-o melodie emoționantă.

Pe 19 noiembrie, sala „Ion Caramitru” a fost cuprinsă de o emoție aparte. „Anii mei – toamna moculesciană”, spectacolul gândit inițial ca o celebrare a creațiilor lui Horia Moculescu, a devenit rapid un omagiu în memoria acestuia.

Cum a fost surprinsă Nidia, la 8 zile de la moartea lui Horia Moculescu

În centrul serii s-a aflat Nidia Moculescu, fiica regretatului compozitor. La doar trei zile după ce și-a înmormântat tatăl, copleșită de durere, ea a găsit puterea de a urca pe scenă. A pășit în lumina reflectoarelor acolo unde, până de curând, tatăl ei strălucea, făcând cel mai emoționant gest de iubire: i-a dăruit public melodia care trebuia să fie surpriza pregătită pentru el.

Cel mai dureros moment a fost prezentat în lacrimi de Aurelian Temișan.

„Momentul următor trebuia să fie în spectacol cântecul secret. Toată lumea știa, mai puțin Horia. După ce cânta Horia cu Nidia Singurătatea mea, venea Nidia și îi făcea cadou o melodie lui Horia… O melodie scrisă de Adrian Daminescu, pe care Nidia i-o dăruia tatălui ei. Melodia se numește atât de sugestiv Am un tată ca un înger.”

Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

În momentul în care a fost interpretată piesa „Am un tată ca un înger”, publicul a început să aplaude. Toată sala s-a ridicat în picioare și a fost alături de Nidia în cele mai grele momente din viața ei.

Nidia, fiica lui Horia Moculescu, nu a interpretat doar o melodie. A oferit publicului o parte din sufletul ei și a arătat ce înseamnă adevărata putere: capacitatea de a te ridica atunci când viața te pune la pământ. „Anii mei – toamna moculesciană” s-a transformat astfel dintr-un spectacol într-o seară de reculegere, la care au fost prezenți muzicieni, prieteni ai maestrului și sute de spectatori.

Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Singura care i-o poate îndeplini acum este fiica lui, Nidia

Cum arată casa din centrul Capitalei a lui Horia Moculescu? La cine va ajunge moștenirea compozitorului

Tags:
Iți recomandăm
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci de polițiști și jandarmi
Știri
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci…
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. Cine era Marinela, de fapt
Știri
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. Cine…
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Mediafax
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Adevarul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este...
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
Digi24
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Mediafax
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina
Digi 24
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul...
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
Digi24
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul...
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
go4it.ro
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Descopera.ro
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nu se desparte de el! Prezentatoarea de la Pro TV, obicei bizar
Nu se desparte de el! Prezentatoarea de la Pro TV, obicei bizar
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit ...
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci de polițiști și jandarmi
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. ...
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. Cine era Marinela, de fapt
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3, fără să știe. Avocatul ...
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3, fără să știe. Avocatul familiei rupe tăcerea și cazul se complică!
Bătaie ca-n filme între două neveste celebre! Facebook-ul a aprins scânteia, apoi și-au împărțit ...
Bătaie ca-n filme între două neveste celebre! Facebook-ul a aprins scânteia, apoi și-au împărțit palme în centrul orașului!
Vezi toate știrile
×