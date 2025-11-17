Acasă » Știri » Cum arată casa din centrul Capitalei a lui Horia Moculescu? La cine va ajunge moștenirea compozitorului

Cum arată casa din centrul Capitalei a lui Horia Moculescu? La cine va ajunge moștenirea compozitorului

De: Mirela Loșniță 17/11/2025 | 08:26
Cum arată casa din centrul Capitalei a lui Horia Moculescu? La cine va ajunge moștenirea compozitorului
Horia Moculescu, unul dintre cei mai apreciați compozitori ai României, și-a petrecut zeci de ani într-un apartament spațios, aflat chiar în inima Capitalei, lângă Parcul Cișmigiu. După moartea sa, mulți au devenit curioși să afle cum arăta locuința maestrului — un spațiu plin de istorie, amintiri și obiecte păstrate cu grijă de-a lungul timpului.

Locuința marelui compozitor a trezit mereu interesul publicului, mai ales pentru că acesta și-a petrecut aici ultimele decenii din viață. Apartamentul său din centrul Bucureștiului se află la doar câțiva pași de Parcul Cișmigiu și reprezintă una dintre puținele moșteniri rămase în urma marelui artist.

Cum arată casa din centrul Capitalei a lui Horia Moculescu

Locuința are un aer boem, fiind plină de obiecte cu valoare sentimentală. Pereții sunt tapetați în stil clasic, caracteristic vechilor apartamente din centrul Bucureștiului, un candelabru de cristal luminează întreaga încăpere, iar mobilierul masiv din lemn este completat de scaune și fotolii tapițate.

De asemenea, în zona care pare a fi un hol, se remarcă o oglindă mare, amplasată pe un perete întreg. Tot acolo se găsește o bibliotecă veche, plină cu fotografii, suveniruri, bibelouri și numeroase obiecte strânse de artist de-a lungul timpului.

Nidia, fiica marelui artist, este distrusă de durere. Ea este sigurul copil al artistului, așa că o să fie și singurul moștenitor. Cât despre averea lui Horia Moculescu, aceasta pare să fie una substanțială, cel puțin conform declarațiilor făcute de fosta lui soție. Mai mult, aceasta a dezvăluit că marele artist avea o slăbiciune pentru jocurile de noroc, ceea ce l-a făcut să piardă o parte consistentă din averea pe care o deținea.

„Horia a avut o casă, la Băneasa, dar a vândut-o, pentru că acolo veneau artiștii, în vizită, ca să se simtă bine, să râdă, să danseze și să cânte, apoi tot greul rămânea pe capul lui Horia, să facă ordine. Prin urmare, a vândut casa, cu grădină, de la Băneasa, și rău a făcut, acum era bine să stea la aer curat. A mai avut încă un teren, de vreo cinci hectare, pe lângă Timișoara, pe care, tot așa, l-a vândut. Ce a făcut cu banii? S-au dus pe anumite lucruri.
Acum mai deține, din câte știu, apartamentul din centrul Bucureștiului, de lângă Parcul Cișmigiu, de 142 mp, cu trei camere, living, sufragerie, două balcoane, două bucătării, o baie și o toaletă de serviciu, două holuri, plus o cămăruță de serviciu.
Acest apartament probabil că îl va primi moștenire Nidia, fiica noastră. Poate că mai are și alte bunuri. Ar fi bine, ca să îi rămână toate Nidiei, să ducă o viață liniștită.
A știut să facă bani, dar a avut și o slăbiciune pentru jocurile de noroc, ceea ce l-a făcut să piardă o parte din averea de altădată. Primea o pensie destul de mică, dar i se adăugau venituri din muzică și, ocazional, participa ca jurat la diverse concursuri de talente, de unde mai încasa câteva sume frumușele. A fost un om productiv, un spirit viu, care a știut mereu să transforme talentul în valoare. Chiar și atunci când pierdea bani, nu și-a pierdut niciodată pasiunea”, dezvăluia fosta soție a lui Horia Moculescu.

