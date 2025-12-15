Victimele atacului de la Sydney, din Australia, au fost comemorate în mai multe orașe ale lumii. Mii de oameni au ieșit în orașe precum Londra sau Ierusalim pentru a le aduce un ultim omagiu celor 15 persoane ucise pe plaja Bondi.

Steagurile Australiei au fost arborate în bernă la Ambasadele țării din întreaga Europă. Un număr tot mai mare de mesaje au fost lăsate și în fața Ambasadei Australiei din Londra, Australia House, scrie ABC.

Comemorări emoționante au avut loc la Sydney și în toată Australia pentru cele 15 persoane ucise și alte peste 40 rănite.

Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că Guvernul național a convenit „să reformeze legea armelor de foc ca acțiune imediată” în urma atacurilor armate.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a descris atacul armat drept „un act îngrozitor de ură antisemită”.

„Încă o dată, am văzut evrei vizați fără alt motiv decât credința lor. Astăzi, mă alătur milioanelor de londonezi în jelirea vieților nevinovate furate cu cruzime și în condamnarea fără echivoc a lașității odioase a autorilor”, a declarat el într-un comunicat.

Seara, oamenii s-au adunat și la Ierusalim pentru a le aduce omagiile celor uciși și răniți.

Atac armat în Australia

Cel puțin 15 persoane au fost ucise și alte peste 40 au fost rănite în urma unui atac armat care a avut loc duminică pe plaja Bondi din Sydney, în timpul unui eveniment organizat cu ocazia sărbătorii evreiești Hanukka. Poliția din statul New South Wales a anunțat că incidentul este tratat drept un atac terorist îndreptat împotriva comunității evreiești, iar bilanțul victimelor ar putea crește, în condițiile în care mai multe persoane se află în stare gravă în spital.

Fetiţa ucisă a fost una dintre cele două persoane care au murit în spital, alături de un bărbat de 40 de ani. Celelalte 13 victime au murit la faţa locului. Un total de 42 de persoane au fost transportate la spital după atac, inclusiv patru copii. Cinci persoane rămân în stare critică, iar celelalte sunt în stare gravă, dar stabilă.

