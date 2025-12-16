Acasă » Știri » Iubitul Rodicăi Stănoiu, noi declarații după deshumare: ”Toată lumea va fi mulțumită”

16/12/2025
Rodica Stănoiu nu are liniște nici în mormânt. După ce apropiații acesteia au făcut mai multe sesizări în ceea ce privește moartea sa fulgerătoare, procurorii s-au autosesizat și au decis deshumarea fostului ministru al Justiției. La mijloc planează suspiciuni grave la adresa iubitului cu 50 de ani mai tânăr, cum că acesta i-ar fi grăbit sfârșitul pentru a ajunge la averea colosală pe care a lăsat-o în urmă. 

Cu doat câteva zile înainte de moarte, Rodica Stănoiu a fost internată la Spitalul Floreaca din Capitală, iar ulterior a fost transferată pe secția de psihiatria de la Obregia. Fostul ministru a ajuns la spital într-o stare vizibilă de degradare, confuză, lovită la cap, cu un ochi vânăt și extrem de slăbită.

Trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat

La Obregia a stat internată 4 zile, fiind externată pe semnătură de concubinul ei.  La scurt timp, pe data de 3 decembrie a decedat. Primele suspiciuni de moarte suspectă au apărut pe data de 5 decembrie, când a avut loc înmormântarea Rodicăi Stănoiu. Lipsa unei slujbe religioase a stârnit suspiciuni în rândul familiei și apropiaților. În urma informațiilor apărute în spațiul public, în ciuda vârstei înaintea, se crede sfârșitul Rodicăi Stănoiu ar fi fost grăbit de bărbatul care i-a fost alături în ultimele luni de viață.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a început urmărirea penală pentru moartea suspectă și pentru accesarea ilegală a unui sistem informatic. Luni, 15 decembrie, trupul fără suflet a fost deshumat pentru a se stabili cu exactitate cauza decesului.

La mai bine de două săptămâni de la moartea fostului ministru, Parchetul General a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, iar luni, 15 decembrie, trupul neînsuflețit a fost deshumat. Iubitul Rodicăi Stănoiu a fost și elprezent la procedura de deshumare și a oferit primele declarații.

”Justiția își va face treaba până la final și toată lumea va fi mulțumită, cred eu”, a spus iubitul Rodicăi Stănoiu.

