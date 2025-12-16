Unica zodie care va avea un final de an dezastruos! 2025 îi găsește în lacrimi

Ultimele săptămâni ale anului 2025 aduc transformări, în special pentru semnele mutabile. Nativii născuți într-o zodie apă vor trece prin schimbări cruciale: transformare personală, eliberarea emoțiilor și asumara identității. Accentul se va pune pe acceptarea schimbării, renunțarea la vechile tipare și intrarea într-un nou capitol al vieții.

Pe măsură ce anul se apropie de sfârșit, în cosmos este orice altceva decât liniștit. Și pentru unii, în mijlocul sărbătorilor și al magiei de Crăciun, aceste ultime săptămâni ale anului ar putea ascunde adevăruri puternice descoperite prin realizări, finaluri, revelații și alegeri mici, curajoase. Astrologia pentru sfârșitul anului este impactantă, plină de răsturnări de situații.

Zodia care va termina 2025 în lacrimi

Sezonul Săgetătorului rămâne în vigoare pentru cea mai mare parte a anului calendaristic. Acest sezon aprinde mișcarea, căutarea adevărului și progresul semnificativ, în special de-a lungul axei Gemeni-Săgetător. În plus, cu nodurile lunare ale Lunii în Fecioară și Pești, semnele mutabile sunt în prim-planul atenției astrologice. Nodurile din Fecioară și Pești introduc influențe karmice, puncte de cotitură emoționale și redirecționări fatidice.

Vizați sunt o parte din nativii născuți în zodia Pești. Vor exista momente care vă vor schimba calea, vă vor încuraja să urmăriți ceea ce vi se pare mai autentic sau vă vor ajuta să închideți cicluri vechi cu o claritate mult așteptată.

Fii atent la ceea ce simți față de partenerul tău pe parcursul lunii. În loc să urmărești o scânteie de conexiune care s-ar putea stinge, concentrează-te pe aprinderea unei legături puternice între voi, care va asigura că iubirea și creșterea vor continua să înflorească în anii următori. Concentrează-te pe modalități practice prin care vă puteți iubi mai bine și planificați viitorul.

Tranziții dramatice, revelații personale și momente decisive sunt în creștere acest semn zodiacal. Ultimele săptămâni ale anului 2025 nu înseamnă stagnare, dimpotrivă, ele înseamnă îmbunătățiri, descoperiri și trecerea cu curaj la următorul capitol al poveștii lor. Pe măsură ce 2025 se apropie de sfârșit, acesta nu se încheie cu un colaps, ci cu transformare și creștere.

Zodia care se îmbogățește pe final de 2025, dar riscă să rămână singură, potrivit celebrei Cristina Demetrescu

Zodia singură care se va „combina” chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV