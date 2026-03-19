Final cu gust amar pentru vedeta de la Pro TV! A cerut 1 milion de €, dar a primit o notă de plată grasă

De: Delina Filip 19/03/2026 | 06:50
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete de la Pro TV a ajuns într-o situație pe care nu și-o dorea! După ce a simțit că nu îi sunt recunoscute și, mai bine spus, remunerate meritele, celebrul actor care a dat viață unuia dintre cele mai emblematice personaje de la noi, s-a trezit că trebuie să plătească o sumă colosală după un proces care durează de un deceniu. A inițiat un proces, însă este bun de plată.  CANCAN.RO a aflat, în exclusivitate deznodământul războiului care durează de aproximativ 10 ani. Actorul va trebui să bage adânc mâna în buzunar. Avem toate detaliile. 

În 2016, Adrian Văncică, actorul care a dat viață personajului „Celentano” din serialul „Las Fierbinți”, difuzat de ProTV, a dat în judecată Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) pentru remunerația pe care a primit-o pentru personajul iubit de toți românii. Actorul a considerat că munca depusă și banii pe care i-a primit nu sunt echitabile, astfel că a decis să își facă dreptate. A solicitat în instanță să oblige CREDIDAM la plata unor sume importante de bani care reprezintă diferența pe care ar fi meritat-o, susține el.

Celentano din Las Fierbinți a pierdut procesul și este bun de plată

Adrian Văncică a solicitat suma de 900.000 de euro, echivalentul a 4.050.000 de lei. Actorul a invocat o diferență semnificativă între remunerația pe care ar fi trebuit să o primească și sumele efectiv plătite.Văncică a susținut că, în perioada 2010-2016, a încasat doar 30.000 de euro pentru aparițiile sale. Iar pentru anii 2010-2011, CREDIDAM nu i-ar fi plătit niciun ban. Și, oricum sumele sunt considerate de actor ca fiind mult sub valoarea reală a prestațiilor sale. Doar că, instanța a decis în defavoarea lui!

„Respinge, ca neîntemeiată, cererea având ca obiect obligarea pârâtei la plata diferenţei de remuneraţie pentru perioada 22.08.2013 -23.08.2016, pentru sursele de colectare externe şi pentru sursele de colectare interne supuse gestiunii colective obligatorii”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Adrian Văncică, „Celentano” din Las Fierbinți a pierdut procesul cu CREDIDAM

Toma Cuzin, colegul lui Adrian Văncică și cel care interpretează rolul lui Firicel în serial, a câștigat un proces similar împotriva CREDIDAM. El a oținut daune de peste 2.020.000 de lei. Contactat de CANCAN.RO, Adrian Văncică nu a dorit să comenteze pe marginea acestui subiect.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit ...
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Mii de papagali de mare morți ajung pe plajele Europei. De ce a fost această iarnă atât de periculoasă ...
Mii de papagali de mare morți ajung pe plajele Europei. De ce a fost această iarnă atât de periculoasă pentru păsările marine
Chiftele de linte de post, în sos de roșii: rețetă simplă de la Părintele Ilie, Mănăstirea Botoș
Chiftele de linte de post, în sos de roșii: rețetă simplă de la Părintele Ilie, Mănăstirea Botoș
Preț record la motorină în România: cât plătesc șoferii la mijlocul săptămânii
Preț record la motorină în România: cât plătesc șoferii la mijlocul săptămânii
Bancul de joi | Bulă și sinceritatea conjugală
Bancul de joi | Bulă și sinceritatea conjugală
Horoscop rune azi, 19 martie 2026. Cuplurile care au trecut prin momente grele descoperă azi că răbdarea ...
Horoscop rune azi, 19 martie 2026. Cuplurile care au trecut prin momente grele descoperă azi că răbdarea lor a meritat
Vezi toate știrile