Acasă » Altceva Podcast » Regula celor 5 „De ce?”. Teodora Mețiu dezvăluie metoda care poate calma conflictele în cuplu: „De multe ori nici nu știm ce ne doare, de fapt”

Regula celor 5 „De ce?”. Teodora Mețiu dezvăluie metoda care poate calma conflictele în cuplu: „De multe ori nici nu știm ce ne doare, de fapt”

De: Loriana Dasoveanu 11/05/2026 | 15:38
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Expertul în comunicare Teodora Mețiu descifrează codul secret al cuvintelor în cel mai nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. În cadrul dialogului, aceasta a vorbit despre relațiile de cuplu, despre iubirea care nu este suficientă pentru a ține doi oameni împreună și despre felul în care lipsa comunicării transformă discuțiile în conflicte dureroase. Invitata explică cum discuțiile aprinse în cuplu pornesc de la răni mai vechi nevindecate și cum de fapt, reproșurile ascund nevoie emoționale neexprimate. În cadrul discuției cu jurnalistul Adrian Artene, expertul în comunicare a oferit soluții concrete pentru gestionarea tensiunilor și metode specifice, precum regula celor 5 „De ce”. 

Cea mai recentă ediție a podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a  avut-o ca invitată pe Teodora Mețiu, expert în comunicare. În timpul podcastului, tema relațiilor a fost abordată, iar expertul în comunicare a oferit soluții concrete pentru rezolvarea comunicării defectuoase dintre parteneri. Potrivit ei, cheia unui dialog sănătos este înțelegerea propriei dureri înainte ca aceasta să fie proiectată asupra partenerului prin reproșuri și acuze.

Cum să evităm o ceartă prin regula celor cinci „De ce?”

Adrian Artene: Să luăm acest scenariu: Avem un dialog aprins acasă cu partenera/partenerul nostru și ne dăm seama la un moment dat de nedreptatea pe care i-o creăm prin faptul că eliberăm toată furia noastră prin toate acele cuvinte. Ce ar trebui să facem?

Teodora Mețiu: Eu m-aș duce într-o situație ideală întâi, apoi mă întorc la scenariul tău în cazul în care nu poate fi situația ideală. O ceartă se pregătește. Știu că mulți o să râdă, stai că nu e un proiect la muncă. Nu este, dar o ceartă se pregătește.

Adrian Artene: Vine domnul amețit acasă. Soția mai are răbdare să nu năvălească cu toate cuvintele către el?

Teodora Mețiu: Se duce în baie, își găsește ceva de făcut și o pregătește în ce sens: Ea trebuie să afle ce o deranjează de-adevăratelea pentru că peste 90% din certurile din familie nu sunt pe ce ne doare cu adevărat. Gunoiul acela aruncat pe jos sau haina despre care eu țip, nu este de fapt, durerea mea reală. Real este durerea din spate că el, de fapt, nu-mi respectă munca mea și nu o face de ani de zile poate. Real este nu că nu duce gunoiul, ci faptul că nu se implică în familie. Și atunci, pregătește-ți cearta ca să poți să pui adevărata durere pe masă. Pregătindu-ți cearta ai timp să pregătești și interiorul să nu mai țipe că atunci când urci vocea nu faci decât să cobori relația. Nu câștigi absolut nimic din asta.

În continuarea discuției, Teodora Mețiu a explicat că multe conflicte se repetă tocmai pentru că partenerii din cuplu reacționează impulsiv, fără a înțelege ce îi rănește cu adevărat. Specialistul consideră că o conversație sinceră și calmă poate schimba complet dinamica unui cuplu și poate transforma reproșurile în soluții reale

Teodora Mețiu: Luăm cazul cu el vine amețit acasă. Du-te într-un loc liniștită și aplică-ți regula celui 5 de ce. „De ce” mă deranjează că a venit amețit acasă? Pentru că așa face de obicei.  „De ce” mă deranjează că așa face de obicei? Pentru că mie nu-mi place să trăiesc cu un om care bea. Și gata, nu trebuie să-l mai pui pe următorul „De ce?” pentru că ai ajuns la o rădăcină importantă: Ție nu îți place să trăiești cu un om în adicție. Asta este o durere și atunci vine discuția la masă: „Iubirea mea, ce facem cu adicția asta a ta? Începe să devină dureroasă și pentru mine, și pentru copii, chiar și pentru tine”.

Adrian Artene: Altfel, dacă nu este o ceartă pregătită, acest dialog brutal revine în fiecare zi ca în ziua cârtiței. Iar vine domnul amețit, iar spune doamna ce are de spus cu reproșuri, fără a găsi soluția.

Teodora Mețiu: Ideea de fapt în familii este să facem marea trecere de la dispută la discuție. Disputa este reprosul, discuția este ce îți spun eu. Înainte să-l cert pe Georgel al meu, hai să văd ce mă deranjează, de fapt. Hai să îmi dau o oră, o zi, să îmi pregătesc interiorul, să aflu ce mă doare cel mai tare. Noi de multe ori nici nu știm ce ne doare, de fapt. Ajungem să fim atât de îndurerați că țipăm de nici nu mai știm pe ce. Problema este că atunci când urc vocea, cobor relația.

VEZI EMISIUNEA INTEGRALĂ AICI 

CITEȘTE ȘI: De ce cresc tensiunile în cuplu și ce trebuie să faci pentru a evita certurile. Teodora Mețiu, dezvăluiri la „ALTCEVA cu Adrian Artene”

ACCESEAZĂ ȘI: Descoperă codul secret al cuvintelor! Teodora Mețiu dezvăluie la „Altceva cu Adrian Artene” puterea ascunsă a vocii și ”rețeta magică” dintr-un cuplu

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea muzicii populare! A murit Maria Văduva
Știri
Doliu în lumea muzicii populare! A murit Maria Văduva
De ce cresc tensiunile în cuplu și ce trebuie să faci pentru a evita certurile. Teodora Mețiu, dezvăluiri la „ALTCEVA cu Adrian Artene”
Știri
De ce cresc tensiunile în cuplu și ce trebuie să faci pentru a evita certurile. Teodora Mețiu, dezvăluiri…
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană. Cum arată clasamentul și care au fost criteriile
Gandul.ro
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Fotografia unei femei cu fața ascunsă sub vălul islamic, într-un autobuz, virală pe internet. Controversele stârnite de imagine
Adevarul
Fotografia unei femei cu fața ascunsă sub vălul islamic, într-un autobuz, virală pe...
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care schimbă totul
Mediafax
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care...
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Imagini incendiare de la nunta Andreei Bălan. Cine a prins buchetul miresei
Click.ro
Imagini incendiare de la nunta Andreei Bălan. Cine a prins buchetul miresei
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi 24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima...
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Trei scule Parkside Performance utile pentru mașina ta, joi la Lidl
Promotor.ro
Trei scule Parkside Performance utile pentru mașina ta, joi la Lidl
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană. Cum arată clasamentul și care au fost criteriile
Gandul.ro
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană....
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | „Iubita mea, o să te fac să-ți pierzi mințile!”
BANCUL ZILEI | „Iubita mea, o să te fac să-ți pierzi mințile!”
Cum se înțelege Deea Maxer cu viitoarea soacră. A trecut prin mai multe teste
Cum se înțelege Deea Maxer cu viitoarea soacră. A trecut prin mai multe teste
Prima reușită majoră a lui Dan Alexa după ce a câștigat Asia Express 2025 alături de Gabi Tamaș. ...
Prima reușită majoră a lui Dan Alexa după ce a câștigat Asia Express 2025 alături de Gabi Tamaș. Fanii sunt în extaz!
Cine este Alex Gîlcă, partenerul Valeriei Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă
Cine este Alex Gîlcă, partenerul Valeriei Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă
Incident trist pe aeroportul din Denver. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un avion pregătit ...
Incident trist pe aeroportul din Denver. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un avion pregătit de decolare
Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în secret. Primele imagini
Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în secret. Primele imagini
Vezi toate știrile