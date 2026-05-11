Regula celor 5 „De ce?”. Teodora Mețiu dezvăluie metoda care poate calma conflictele în cuplu: „De multe ori nici nu știm ce ne doare, de fapt”

Expertul în comunicare Teodora Mețiu descifrează codul secret al cuvintelor în cel mai nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. În cadrul dialogului, aceasta a vorbit despre relațiile de cuplu, despre iubirea care nu este suficientă pentru a ține doi oameni împreună și despre felul în care lipsa comunicării transformă discuțiile în conflicte dureroase. Invitata explică cum discuțiile aprinse în cuplu pornesc de la răni mai vechi nevindecate și cum de fapt, reproșurile ascund nevoie emoționale neexprimate. În cadrul discuției cu jurnalistul Adrian Artene, expertul în comunicare a oferit soluții concrete pentru gestionarea tensiunilor și metode specifice, precum regula celor 5 „De ce”.

Cea mai recentă ediție a podcastului „Altceva cu Adrian Artene" a avut-o ca invitată pe Teodora Mețiu, expert în comunicare. Potrivit ei, cheia unui dialog sănătos este înțelegerea propriei dureri înainte ca aceasta să fie proiectată asupra partenerului prin reproșuri și acuze.

Cum să evităm o ceartă prin regula celor cinci „De ce?”

Adrian Artene: Să luăm acest scenariu: Avem un dialog aprins acasă cu partenera/partenerul nostru și ne dăm seama la un moment dat de nedreptatea pe care i-o creăm prin faptul că eliberăm toată furia noastră prin toate acele cuvinte. Ce ar trebui să facem?

Teodora Mețiu: Eu m-aș duce într-o situație ideală întâi, apoi mă întorc la scenariul tău în cazul în care nu poate fi situația ideală. O ceartă se pregătește. Știu că mulți o să râdă, stai că nu e un proiect la muncă. Nu este, dar o ceartă se pregătește.

Adrian Artene: Vine domnul amețit acasă. Soția mai are răbdare să nu năvălească cu toate cuvintele către el?

Teodora Mețiu: Se duce în baie, își găsește ceva de făcut și o pregătește în ce sens: Ea trebuie să afle ce o deranjează de-adevăratelea pentru că peste 90% din certurile din familie nu sunt pe ce ne doare cu adevărat. Gunoiul acela aruncat pe jos sau haina despre care eu țip, nu este de fapt, durerea mea reală. Real este durerea din spate că el, de fapt, nu-mi respectă munca mea și nu o face de ani de zile poate. Real este nu că nu duce gunoiul, ci faptul că nu se implică în familie. Și atunci, pregătește-ți cearta ca să poți să pui adevărata durere pe masă. Pregătindu-ți cearta ai timp să pregătești și interiorul să nu mai țipe că atunci când urci vocea nu faci decât să cobori relația. Nu câștigi absolut nimic din asta.

În continuarea discuției, Teodora Mețiu a explicat că multe conflicte se repetă tocmai pentru că partenerii din cuplu reacționează impulsiv, fără a înțelege ce îi rănește cu adevărat. Specialistul consideră că o conversație sinceră și calmă poate schimba complet dinamica unui cuplu și poate transforma reproșurile în soluții reale

Teodora Mețiu: Luăm cazul cu el vine amețit acasă. Du-te într-un loc liniștită și aplică-ți regula celui 5 de ce. „De ce” mă deranjează că a venit amețit acasă? Pentru că așa face de obicei. „De ce” mă deranjează că așa face de obicei? Pentru că mie nu-mi place să trăiesc cu un om care bea. Și gata, nu trebuie să-l mai pui pe următorul „De ce?” pentru că ai ajuns la o rădăcină importantă: Ție nu îți place să trăiești cu un om în adicție. Asta este o durere și atunci vine discuția la masă: „Iubirea mea, ce facem cu adicția asta a ta? Începe să devină dureroasă și pentru mine, și pentru copii, chiar și pentru tine”.

Adrian Artene: Altfel, dacă nu este o ceartă pregătită, acest dialog brutal revine în fiecare zi ca în ziua cârtiței. Iar vine domnul amețit, iar spune doamna ce are de spus cu reproșuri, fără a găsi soluția.

Teodora Mețiu: Ideea de fapt în familii este să facem marea trecere de la dispută la discuție. Disputa este reprosul, discuția este ce îți spun eu. Înainte să-l cert pe Georgel al meu, hai să văd ce mă deranjează, de fapt. Hai să îmi dau o oră, o zi, să îmi pregătesc interiorul, să aflu ce mă doare cel mai tare. Noi de multe ori nici nu știm ce ne doare, de fapt. Ajungem să fim atât de îndurerați că țipăm de nici nu mai știm pe ce. Problema este că atunci când urc vocea, cobor relația.

