Cum se înțelege Deea Maxer cu viitoarea soacră. A trecut prin mai multe teste

Relația dintre Deea Maxer (36 de ani) și Constantin Cataramă a trecut la nivelul următor. Bruneta a povestit pentru prima dată cum se înțelege cu viitoarea sa soacră și cum îi tratează pe fetița și pe băiețelul ei.

Deea și Constantin nu mai sunt de mult la stadiul de tatonare. Logodna a fost bifată, declarațiile sunt asumate, iar acum urmează marele pas: casa comună. Nu una oarecare, ci una care trebuie să bifeze toate cerințele unei familii extinse. Artista a spus că trebuie să țină cont și de părerea celor doi copii pe care îi are cu Dinu Maxer.

„Viitoarea casă, pentru noi, nu e doar alegerea unui spațiu și o tranzacție, e vorba că trebuie să le placă și copiilor, să aibă dimensiunile potrivite, fiecare cu dormitorul lui și ia şi calculează dormitorul Maysei, dormitorul lui Andreas, dormitorul nostru(…) Trebuie să aibă multe camere casa asta, dar nu foarte multe pentru că, până la urmă, eu o îngrijesc, așa cum niciodată nu am avut femei la curățenie. Nu am avut ajutoare”, a mai spus Deea.

Cum se înțelege Deea Maxer cu soacra

Deea a povestit și despre viitoarea soacră. Bruneta și mama lui Constantin Cataramă se înțeleg de parcă se cunosc de ani buni, iar bucătăria pare să fie terenul comun perfect. La ultima vizită, viitoarea soacră a decis să ridice miza și i-a gătit artistei cele mai gustoase prăjituri.

„I-am zis că-mi doresc să facă savarine de casă (n.r. soacra) și a făcut și plăcinte cu vișine(…) Ea le-a făcut pe ambele azi. Doamne!” a spus bruneta în mediul online.

Artista a spus că viitoarea soacră nu gătește „de hobby”, ci are experiență serioasă în domeniu.

„Mama soacră este chef bucătar și gătește fantastic, extrem de bine și cred că are preparate preferate și ale mamei lui, dar mănâncă tot ce gătesc eu. Ne-a gătit și mie, şi copiilor și gătește foarte bine”, a declarat Deea Maxer.

S-ar fi căsătorit în secret

Fosta soție a lui Dinu Maxer a fost cerută în căsătorie de Constantin Cataramă chiar de ziua ei, pe 15 februarie 2026. Pe 11 mai, cei doi s-ar fi căsătorit în secret. Bruneta nu a anunțat oficial că a făcut pasul cel mare, dar a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„Este ZI SPECIALĂ! Una din cele mai importante din viața mea. Evenimentele care mi-au amprentat viața au fost zilele de naștere ale copiilor mei. Pentru mine ele au cea mai mare însemnătate. Dumnezeu m-a binecuvântat, așadar astăzi… ASTĂZI ESTE DESPRE ECHILIBRU, liniște, simplitate, pace, iubire. Azi e despre FAMILIE așa cum m-am rugat la Doamne, Doamne. #binecuvântată Acesta îmi e vibe-ul”, a scris Deea.

VEZI ȘI: Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în secret. Primele imagini

Deea Maxer își vinde apartamentul cu 3 camere din Bragadiru. Cum arată și ce sumă cere