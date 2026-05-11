BANCUL ZILEI | „Iubita mea, o să te fac să-ți pierzi mințile!”

Nu spune nimeni că începutul de săptămână trebuie să fie plictisitor. CANCAN.RO ți-a pregătit un banc savuros, pe care nu îl vei putea uita toată săptămâna. În rolurile principale avem un cuplu ca la carte: el, romantic și plin de pasiune, ea… cu picioarele pe pământ și replici care lovesc direct la țintă. Și când două lumi atât de diferite se întâlnesc, rezultatul nu poate fi decât hilar.

– Iubita mea, o să te fac să-ți pierzi mințile!

– Lasă mințile, că nu le mai am. Cu kilogramele poți să faci ceva?

Un banc care te va face să râzi în hohote

O blondă obosită, răvășită, extenuată, merge la doctor:

– Domnule doctor, nu mai știu ce să mai fac, lângă blocul meu sunt o grămadă de căini. Latră toată noaptea, nu pot să dorm deloc.

-Nicio problemă, nu sunteți primul caz, luați somniferele astea, o să vă ajute, nu o să mai aveți probleme cu somnul.

Peste două săptămâni, blonda, care arată și mai rău decât prima dată, revine în cabinetul medicului. Doctorul se uită la ea perplex:

– Nu înțeleg, mă așteptam să vă văd proaspătă și odihnită.

– Odihnită?!? După ce alerg toată noaptea după câini? Și când prind câte unul, să fie el al naibii dacă vrea să înghită pastila!

Americanul și vacanța în România

Un american își face vacanța în România. Merge el ce merge și ajunge la o stână din Ardeal, unde e foarte impresionat de un câine.

-Bade, cât ceri pe câinele ăsta? Aș vrea să-l cumpăr.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 500 de dolari.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 1.000.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 2.000 de dolari pentru el.

-Nu e de vânzare și pace.

Americanul se vede nevoit să renunțe și să își vadă de drum. În aceeași zi, un român de la oraș trece pe la stână și îi place câinele.

-Bade, e de vânzare câinele? Cât îți dau pe el?

-50 de lei, spune ciobanul.

Cel de la oraș îi dă banii și pleacă cu câinele. După ce pleacă, un băiat de la stână îl întreabă pe cioban:

-Păi bine, nene, americanul ți-a oferit 2.000 de dolari și matale ai vândut câinele pe 50 de lei?

-Apăi mă, tu mă crezi pe mine prost? De la oraș se întoarce până diseară. Dar, din America?

Alte bancuri amuzante

La ora de anatomie, Bulă este întrebat de profesoară:

– Ia, să-mi spui tu măi Bulă dacă inima are picioare?

– Are, doamna profesoară.

– Dar cum așa, măi, Bulișor?

– Păi… treceam aseară pe sub fereastra dumneavoastră și am auzit când cineva vă spunea: „inimioară, desfă picioarele”

O doamnă merge la un chirurg estetician pentru un facelift. După consult, doctorul îi spune:

– Avem o nouă procedură. Vă voi monta un mic șurub în vârful capului. De fiecare dată când apare un rid, strângeți șurubul și ridul va dispărea.

– Exact asta îmi doream – zise femeia fericită. Sunt de acord. Să-i dăm drumul!

După șase luni, femeia revine însă în biroul doctorului.

– Cum merge noua procedură, întreabă doctorul.

– E groaznic, zise femeia. Am niște pungi imense sub ochi!

Doctorul o studiază din cap până în picioare și spune:

– Doamnă, acestea nu sunt pungi, sunt sânii dvs… Și dacă nu lăsați șurubul acela în pace, în curând o să aveți și barbă!

