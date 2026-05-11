Bancul începutului de săptămână | Când te culci cu 5 femei

Este luni, iar cel mai bun mod de a petrece prima zi din săptămână este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Când te culci cu 5 femei..în Franța ești Don Juan. În Dubai..șeic..în România..ești doar un curvar nenorocit..

Alte glume haioase

Iubita și kilogramele

– Iubita mea, o să te fac să-ți pierzi mințile!

– Lasă mințile, că nu le mai am. Cu kilogramele poți să faci ceva?

Bulă și Bubulina

Beat turtă, Bulă îi spune Bubulinei:

– Popcornul tău este cam nesărat!

– Bețivule, mănânci polistiren!

Bulă și femeile

– Nu mai pot, m-am săturat să alerge toate femeile după mine!

– Bine, Bulă, și ce-ai de gând să faci?

– Nu mai fur poșete!

La restaurant

Bulă, la restaurant:

– Îmi puteți pune restul la pachet, vă rog? Nu pot mânca tot.

– Domnule Bulă, aici este bufet suedez…

