Cât a putut plăti un client, pentru o cursă Uber de 3 ore și 1 minut, din București până în stațiunea Bran

Un client a plătit o sumă neașteptată pentru o cursă cu Uber-ul de 3 ore și 1 minut. Bărbatul i-a cerut șoferului să-l ducă din București în stațiunea Bran și a rămas șocat când a văzut câți bani trebuie să scoată din buzunar.

Clientul a comandat un Bolt în București și a pus la destinație strada General Traian Moșoiu, Bran. Pentru această cursă neobișnuită, el a plătit 513, 57 de lei . Șoferul s-a întors în Capitală pe gol și a făcut aproape 400 km (dus- întors) pentru 514 lei.

Șoferul care a acceptat cursa a povestit tot pe rețelele sociale. Multe persoane din mediul online s-au amuzat copios și i-au spus că nu se merită să faci 400 km pentru doar 514 lei. Acestea au spus că singurul beneficiu al șoferului a fost că a ajuns la Castelul Bran.

„La banii ăia comisionul Uber este de vreo 200 lei, TVA intracomunitar 42 lei, benzina vreo 150 lei….Măcar ai poze cu Castelul Bran”, „Bravo, ai ramas cu 2 covrigi”, „Când ai creier cât o ghindă te bucuri”, „Ai dat lovitura. Îți iei casă în Pipera de ei”, sunt doar câteva din comentariile celor de pe social media.

În 2026, șoferii de Uber sau Bolt din București pot câștiga între 5.000 și 6.000 de lei net pe lună, fără adăugarea bacșisului lăsat unii clienți. Veniturile diferă însă în funcție de numărul de ore petrecute la volan, de disponibilitatea șoferului în intervalele de vârf și de volumul comenzilor din zona în care activează. Cele mai puține comenzi sunt în intervalul 11:00 – 15:00, când mulți români sunt deja la muncă.

Un șofer a dat lovitura a doua zi de Paște

În perioada 16–22 februarie 2026, un șofer de Bolt a spus că a obținut 5.087,04 lei. Din totalul sumelor încasate, tariful net a fost de 4.549,04 lei, la care s-au adăugat 400 de lei din promoții. Șoferul a câștigat cei mai mulți bani sâmbăta. Un alt șofer a spus că într-o săptămână a făcut 145 de curse și a acumulat 4.400 RON, lucrând aproximativ 55 de ore.

Cei mai mulți bani se fac în perioada sărbătorilor, când este tarif dinamic. De Paște, un pasager a plătit 785,28 lei pentru deplasare, dar șoferul a încasat 483,33 lei.

Diferența dintre suma plătită de pasager și conducătorului auto este reprezentată de comisionul Uber, care în acest caz a fost de 278,95 lei. Aceasta este suma netă reținută de companie pentru operarea platformei, procesarea plăților, suportul tehnic și alte servicii incluse în modelul de funcționare al aplicației.

