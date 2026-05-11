Acasă » Știri » Săptămână decisivă pentru 5 zodii. Astrele le deschid drumuri noi și le aduc vești bune

Săptămână decisivă pentru 5 zodii. Astrele le deschid drumuri noi și le aduc vești bune

De: Emanuela Cristescu 11/05/2026 | 16:57
Săptămână decisivă pentru 5 zodii. Astrele le deschid drumuri noi și le aduc vești bune
Sursa foto: Freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Horoscop. Urmează una dintre cele mai intense săptămâni astrologice din această lună, iar pentru cinci zodii începe o perioadă care poate schimba complet atmosfera din viața lor. Cu Luna Nouă în Taur, care se formează sâmbătă, Universul vine cu energie de restart, decizii importante și multă claritate în plan sentimental și financiar.

În plus, Marte se pregătește să iasă din Berbec, iar tensiunile care au ținut multe zodii sub presiune încep, în sfârșit, să se stingă. Pentru unii nativi, urmează bani, iubire și oportunități neașteptate. Pentru alții, săptămâna 11 – 17 mai 2026 vine cu revelații și schimbări care îi scot complet din blocajele ultimelor luni.

Horoscop. Taur

Taurii sunt printre marii câștigători ai perioadei. După săptămâni întregi în care au simțit că trag de ei și că nimic nu se leagă cum trebuie, lucrurile încep să se așeze. Luna Nouă din semnul lor vine exact ca un buton de reset. Nativii recapătă controlul asupra propriei vieți, apar idei noi, planuri curajoase și o energie pe care nu au mai simțit-o de mult. Mai mult, finalul săptămânii îi transformă în adevărați lideri. Vor avea mai mult curaj să spună ce gândesc și să facă pași importanți în carieră sau în relații.

Rac

Pentru Raci, săptămâna vine cu optimism și cu sentimentul că, în sfârșit, lucrurile încep să meargă în direcția bună.
Energia Lunii Noi îi ajută să își reorganizeze viața și să privească viitorul cu mai multă încredere. Apar oportunități financiare interesante, însă astrologii spun că trebuie să fie atenți la cheltuielile făcute din impuls. Finalul săptămânii le aduce inspirație, creativitate și oameni noi care le pot schimba complet perspectiva.

Zodiile. Sursa foto: Freepik

Fecioară

Fecioarele intră într-o perioadă în care încep să vadă clar cine merită să rămână lângă ele și cine nu. Relațiile devin mai mature, mai stabile și mai sincere, iar unele povești de iubire pot trece la nivelul următor. Pentru cei singuri, există șanse mari să apară cineva care le răstoarnă complet planurile. În paralel, Luna Nouă le activează și zona profesională. Apar idei bune, proiecte noi și mult mai mult curaj în luarea deciziilor importante.

Scorpion

Scorpionii intră într-o etapă de vindecare și eliberare. Probleme care îi urmăresc de luni bune pot fi rezolvate definitiv, iar tensiunile din relații încep să dispară. Totuși, începutul săptămânii nu va fi simplu. Unele situații din trecut revin în atenția lor, însă de această dată vor avea maturitatea necesară să închidă capitolele toxice. Finalul perioadei îi transformă complet: devin mai deschiși, mai empatici și mai dispuși să lase orgoliul deoparte.

Capricorn

Capricornii sunt printre răsfățații zodiacului în această săptămână. Luna Nouă în Taur le activează direct sectorul iubirii, iar asta poate aduce surprize uriașe. Cei singuri au șanse mari să înceapă o relație importantă, în timp ce nativii deja implicați sentimental pot ajunge la discuții serioase despre viitor, mutare împreună sau chiar căsătorie.

În același timp, Marte îi ajută să pună ordine în viața personală și să își recapete stabilitatea emoțională. Spre finalul săptămânii, atmosfera din familie se schimbă radical în bine, iar mulți Capricorni vor simți că intră într-o perioadă mult mai liniștită și mai echilibrată.

VEZI ȘI: Horoscop rune azi, 11 mai 2026. Nativii acestei zodii sunt opriți astăzi de Runa lui Odin exact înainte de un pas important dar motivul îi va surprinde plăcut

Moment de răscruce pentru 4 zodii la sfârșit de mai. Au parte de câștiguri și oportunități profesionale

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bodo de la Proconsul, de nerecunoscut după ce a slăbit masiv. Câte kilograme a reușit să dea jos
Știri
Bodo de la Proconsul, de nerecunoscut după ce a slăbit masiv. Câte kilograme a reușit să dea jos
Salarii Lidl 2026. Câți bani ia în mână un vânzător și cât primește un asistent manager care știe germană
Știri
Salarii Lidl 2026. Câți bani ia în mână un vânzător și cât primește un asistent manager care știe…
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Britanicii naționalizează industria grea a țării. Industria României este distrusă bucată cu bucată
Gandul.ro
Britanicii naționalizează industria grea a țării. Industria României este distrusă bucată cu bucată
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Fotografia unei femei cu fața ascunsă sub vălul islamic, într-un autobuz, virală pe internet. Controversele stârnite de imagine
Adevarul
Fotografia unei femei cu fața ascunsă sub vălul islamic, într-un autobuz, virală pe...
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care schimbă totul
Mediafax
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care...
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Imagini incendiare de la nunta Andreei Bălan. Cine a prins buchetul miresei
Click.ro
Imagini incendiare de la nunta Andreei Bălan. Cine a prins buchetul miresei
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi 24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima...
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Descopera.ro
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Britanicii naționalizează industria grea a țării. Industria României este distrusă bucată cu bucată
Gandul.ro
Britanicii naționalizează industria grea a țării. Industria României este distrusă bucată cu bucată
ULTIMA ORĂ
Bodo de la Proconsul, de nerecunoscut după ce a slăbit masiv. Câte kilograme a reușit să dea jos
Bodo de la Proconsul, de nerecunoscut după ce a slăbit masiv. Câte kilograme a reușit să dea jos
Salarii Lidl 2026. Câți bani ia în mână un vânzător și cât primește un asistent manager care ...
Salarii Lidl 2026. Câți bani ia în mână un vânzător și cât primește un asistent manager care știe germană
Imaginile cu Andreea Tonciu care au aprins internetul. Cum s-a filmat vedeta în vacanță
Imaginile cu Andreea Tonciu care au aprins internetul. Cum s-a filmat vedeta în vacanță
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați
Cât a putut plăti un client, pentru o cursă Uber de 3 ore și 1 minut, din București până în stațiunea ...
Cât a putut plăti un client, pentru o cursă Uber de 3 ore și 1 minut, din București până în stațiunea Bran
Țara din Europa care oferă vacanțe gratuite tinerilor care renunță la telefonul mobil. Ce urmărește ...
Țara din Europa care oferă vacanțe gratuite tinerilor care renunță la telefonul mobil. Ce urmărește acest experiment, de fapt
Vezi toate știrile