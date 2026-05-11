Săptămână decisivă pentru 5 zodii. Astrele le deschid drumuri noi și le aduc vești bune

Horoscop. Urmează una dintre cele mai intense săptămâni astrologice din această lună, iar pentru cinci zodii începe o perioadă care poate schimba complet atmosfera din viața lor. Cu Luna Nouă în Taur, care se formează sâmbătă, Universul vine cu energie de restart, decizii importante și multă claritate în plan sentimental și financiar.

În plus, Marte se pregătește să iasă din Berbec, iar tensiunile care au ținut multe zodii sub presiune încep, în sfârșit, să se stingă. Pentru unii nativi, urmează bani, iubire și oportunități neașteptate. Pentru alții, săptămâna 11 – 17 mai 2026 vine cu revelații și schimbări care îi scot complet din blocajele ultimelor luni.

Horoscop. Taur

Taurii sunt printre marii câștigători ai perioadei. După săptămâni întregi în care au simțit că trag de ei și că nimic nu se leagă cum trebuie, lucrurile încep să se așeze. Luna Nouă din semnul lor vine exact ca un buton de reset. Nativii recapătă controlul asupra propriei vieți, apar idei noi, planuri curajoase și o energie pe care nu au mai simțit-o de mult. Mai mult, finalul săptămânii îi transformă în adevărați lideri. Vor avea mai mult curaj să spună ce gândesc și să facă pași importanți în carieră sau în relații.

Rac

Pentru Raci, săptămâna vine cu optimism și cu sentimentul că, în sfârșit, lucrurile încep să meargă în direcția bună.

Energia Lunii Noi îi ajută să își reorganizeze viața și să privească viitorul cu mai multă încredere. Apar oportunități financiare interesante, însă astrologii spun că trebuie să fie atenți la cheltuielile făcute din impuls. Finalul săptămânii le aduce inspirație, creativitate și oameni noi care le pot schimba complet perspectiva.

Fecioară

Fecioarele intră într-o perioadă în care încep să vadă clar cine merită să rămână lângă ele și cine nu. Relațiile devin mai mature, mai stabile și mai sincere, iar unele povești de iubire pot trece la nivelul următor. Pentru cei singuri, există șanse mari să apară cineva care le răstoarnă complet planurile. În paralel, Luna Nouă le activează și zona profesională. Apar idei bune, proiecte noi și mult mai mult curaj în luarea deciziilor importante.

Scorpion

Scorpionii intră într-o etapă de vindecare și eliberare. Probleme care îi urmăresc de luni bune pot fi rezolvate definitiv, iar tensiunile din relații încep să dispară. Totuși, începutul săptămânii nu va fi simplu. Unele situații din trecut revin în atenția lor, însă de această dată vor avea maturitatea necesară să închidă capitolele toxice. Finalul perioadei îi transformă complet: devin mai deschiși, mai empatici și mai dispuși să lase orgoliul deoparte.

Capricorn

Capricornii sunt printre răsfățații zodiacului în această săptămână. Luna Nouă în Taur le activează direct sectorul iubirii, iar asta poate aduce surprize uriașe. Cei singuri au șanse mari să înceapă o relație importantă, în timp ce nativii deja implicați sentimental pot ajunge la discuții serioase despre viitor, mutare împreună sau chiar căsătorie.

În același timp, Marte îi ajută să pună ordine în viața personală și să își recapete stabilitatea emoțională. Spre finalul săptămânii, atmosfera din familie se schimbă radical în bine, iar mulți Capricorni vor simți că intră într-o perioadă mult mai liniștită și mai echilibrată.

