Țara europeană unde salariile sar de 10.000 de euro. Sunt joburi disponibile și pentru români

De: Emanuela Cristescu 11/05/2026 | 17:38
În timp ce mulți români se plâng că salariile abia mai ajung de la o lună la alta, într-un stat european se dau lefuri de aproape 11.000 de euro pe lună, iar angajatorii caută „cu disperare” oameni pentru aproape 20.000 de locuri de muncă.

Țara care oferă multe locuri de muncă disponibile și oferă salarii motivante este Elveția. Spitale, fabrici, companii IT și firme tehnice încearcă să umple rapid mii de posturi rămase libere. Problema e atât de mare, încât în anumite domenii angajatorii nu mai găsesc suficienți oameni calificați.

Cea mai mare criză este în sistemul medical. Se caută medici, asistente, tehnicieni chirurgicali și personal auxiliar, iar ofertele salariale sunt uriașe comparativ cu multe alte state europene. Nici industria nu stă mai bine. Sunt căutați mecanici, muncitori în metalurgie, tâmplari și specialiști tehnici, iar companiile sunt dispuse să ofere salarii care pentru mulți par SF.

Salarii care îi lasă mască pe români

În Elveția, salariul mediu lunar este de aproximativ 7.400 de euro. În IT și telecomunicații, salariile trec frecvent de 9.700 de euro lunar, iar în finanțe și asigurări veniturile pot ajunge la aproape 11.000 de euro pe lună. Practic, unii angajați câștigă într-o lună cât încasează alții într-un an întreg în Europa de Est.

Cele mai multe oferte sunt concentrate în Zürich și în zonele dezvoltate economic din centrul țării. Acolo se găsesc cele mai multe firme internaționale și cele mai mari salarii. Companiile oferă atât contracte clasice full-time, cât și variante flexibile, însă concurența este serioasă, iar angajatorii nu acceptă pe oricine.

Există însă și partea mai puțin „roz”

Deși salariile sunt uriașe, intrarea pe piața muncii din Elveția nu este deloc simplă. Majoritatea posturilor cer experiență solidă, studii și, foarte important, limba germană. Pentru multe joburi, dacă nu vorbești germană, șansele scad drastic. În plus, românii care vor să lucreze legal trebuie să obțină permis de muncă și să respecte regulile stricte impuse de fiecare canton.

Pentru cetățenii UE, inclusiv români, totul începe cu o ofertă de muncă de la un angajator elvețian. Apoi urmează permisul:

  • sub 3 luni – notificare simplă;
  • între 3 și 12 luni – permis L;
  • contracte lungi – permis B, valabil până la 5 ani.

După sosire, angajații trebuie să se înregistreze rapid la autoritățile locale. Există și permisul G, folosit de navetiștii care locuiesc în altă țară și merg periodic la muncă în Elveția.

Elveția nu are salariu minim stabilit la nivel național, însă veniturile rămân printre cele mai mari de pe continent. Taxele sunt mai avantajoase decât în multe state occidentale, iar nivelul de trai continuă să atragă oameni din toată Europa.

