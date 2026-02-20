Ce salarii au clientele false în 2026, în cluburile din Centrul Vechi din București. Câți bani primesc pentru o singură noapte

Dacă ai ieșit măcar o dată într-un club, cu siguranță ai observat acele fete elegante și sociabile care par să cunoască pe toată lumea și care contribuie la atmosfera energică a serii. Ele sunt, de fapt, „cliente false”, persoane angajate de cluburi pentru a anima spațiul, a socializa cu clienții și a crea o ambianță plăcută.

Rolul clientelor false într-o locație nu implică alte obligații în afara conversației, consumului de băuturi și menținerii unei atmosfere relaxate și atractive pentru cei prezenți.

Ce salariu au clientele false în 2026

Din punct de vedere financiar, câștigurile pot varia în funcție de club, oraș și program. Unele locații oferă plată pentru fiecare noapte lucrată, care se situează, în general, între 100 și 200 de lei pentru o tură.

Alte cluburi preferă un salariu lunar fix, mai ales pentru colaborările stabile, iar în acest caz veniturile pornesc de la aproximativ 2.500 de lei și pot ajunge până la 5.000 de lei pe lună, în special în cluburile exclusiviste sau frecventate de turiști.

Cea mai mare parte a veniturilor provine însă din comisioane și bacșișuri. Fetele primesc un procent din valoarea băuturilor comandate la masa unde socializează, de obicei între 20% și 30%. În plus, bacșișul oferit de clienți rămâne integral la ele și poate varia semnificativ, în funcție de generozitatea acestora și de aglomerația din club.

În total, veniturile lunare pot fi considerabile. Pentru un program part-time, mai ales în weekend, câștigurile pot ajunge între 2.000 și 3.500 de lei pe lună.

În schimb, pentru un program full-time, cu aproximativ cinci nopți lucrate pe săptămână, veniturile pot varia între 7.000 și 10.000 de lei lunar sau chiar mai mult în perioadele aglomerate. Acest tip de activitate rămâne o opțiune atractivă pentru cei care își doresc câștiguri rapide și un program flexibil.

