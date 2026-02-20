Acasă » Știri » De ce au angajații din ministere salarii mai mari decât miniștri. Cum s-a ajuns în situația asta

De ce au angajații din ministere salarii mai mari decât miniștri. Cum s-a ajuns în situația asta

De: Andreea Stăncescu 20/02/2026 | 13:26
De ce au angajații din ministere salarii mai mari decât miniștri. Cum s-a ajuns în situația asta
Ce salarii sunt în ministerele din România

Anul 2026 aduce în discuție o situație inedită în administrația publică românească: mulți angajați din ministere câștigă salarii mai mari decât miniștrii pe care îi deservesc. Această discrepanță a apărut ca urmare a unor modificări legislative și a deciziilor politice din ultimii ani, care au afectat grilele de salarizare și au creat dezechilibre între nivelurile ierarhice din instituții.

Se pare că problemele cu privire la salarii au apărut încă din 2016, când o lege a salarizării încerca să uniformizeze remunerațiile în administrație. Ulterior, au fost făcute excepții și ajustări punctuale pentru anumite categorii de angajați, ceea ce a condus la situații în care funcționari publici cu experiență sau cu poziții speciale primesc mai mult decât demnitarii.

În plus, de la ultima indexare a salariilor miniștrilor, din 2017, veniturile acestora au rămas neschimbate, fără stimulente suplimentare sau bonusuri pentru gestionarea fondurilor europene.

„Familia noastră ocupaţională, într-un gest care este destul de interesant de analizat, uşor populist, aş spune, din 2017, nu a mai avut nicio modificare, nicio indexare – salariile demnitarilor. Deci, practic, ce e foarte interesant de ştiut este că ministrul Fondurilor Europene nu are nici stimulent şi nici spor de fonduri europene, ca să fiu foarte explicit. Consilierii de cabinet au, cred că în toate cazurile, cele mai mici salarii. (…) Eu am salariul de 12.300 de lei, ceva de genul acesta”, a declarat Dragoș Pîslaru.

„Salariile angajaților sunt mai mari decât ale miniștrilor

Practic, în unele ministere există numeroși angajați ai căror salarii depășesc nivelul celui mai înalt oficial, inclusiv în autoritățile subordonate. Această realitate pune în evidență absurditatea unor structuri de salarizare și necesitatea unei reforme sistematice.

Miniștrii subliniază că nu se pot ocupa punctual de fiecare caz în parte, ci că este nevoie de o soluție la nivel național, care să corecteze inechitățile și să stabilească un cadru clar și echitabil pentru toate funcțiile publice.

„La Ministerul Mediului am avut circa cel puţin 100 de alte priorităţi înainte de a mă ocupa să văd dacă oamenii aveau salariu mai mare ca mine cum să fac să le tai. Eu cred că soluţia nu este punctuală cu fiecare om în parte, cred că trebuie să vină o soluţie naţională, generală, care să rezolve toată această problemă, pentru că, înainte de a-mi ocupa resursele necesare pentru a rezolva fiecare caz în parte, ar trebui să mă uit pe 500 de funcţionari, care este salariul lor, de unde vine, cum vine, ce trebuie, în loc să ne ocupăm punctual de aceste cazuri, avem nevoie de o soluţie la nivel naţional, generală, care să rezolve această problemă”, a explicat și Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

CITEȘTE ȘI: Ce salarii au angajații la Hornbach. Cât primesc lunar, de fapt

Se fac angajări la stat. Job-ul care aduce un salariu de 15.210 lei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Știri
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă dificilă”
Știri
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă…
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi...
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști de 20 de ani să devină un adevărat agent 007 în iadul din Vietnam
Adevarul
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști...
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
Digi24
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va...
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
Click.ro
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește...
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Digi 24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a...
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime
Digi24
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv...
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor.ro
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă ...
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă dificilă”
Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați
Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați
Bancul de weekend | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”
Bancul de weekend | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”
Bogdan de la Ploiești, declarație publică pentru Cristina Pucean: “O voi iubi toată viața mea!”
Bogdan de la Ploiești, declarație publică pentru Cristina Pucean: “O voi iubi toată viața mea!”
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A ...
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A câștigat procesul în Olanda
Vezi toate știrile
×