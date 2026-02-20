Cum vor arăta facturile la gaze de la 1 aprilie. Se schimbă modul de calcul

Anul 2026 aduce schimbări importante în domeniul energetic din România, influențând atât bugetele gospodăriilor, cât și costurile firmelor. Într-un context economic marcat de creșteri ale prețurilor la utilități și de presiuni inflaționiste, autoritățile au decis să modifice modul în care sunt calculate facturile la gazele naturale.

România va intra într-o perioadă de ajustare a pieței gazelor naturale, în care protecția gospodăriilor se menține, în timp ce companiile trebuie să se adapteze la condițiile pieței libere, ceea ce va influența costurile de producție și, implicit, prețurile la raft.

Modul de calcul al gazelor se va schimba

Măsura urmărește să creeze un echilibru între protejarea consumatorilor casnici și tranziția către o piață mai liberă pentru companii, însă generează și controverse, mai ales în rândul industriei care depinde direct de gaz pentru producție.

Începând cu 1 aprilie 2026, sistemul de tarifare se va schimba semnificativ. Ministerul Energiei a pus în dezbatere o nouă formulă de calcul, care are scopul de a menține prețurile la un nivel accesibil pentru populație. Pentru consumatorii casnici, plafonul fix de 31 de bani pe kWh va dispărea, fiind înlocuit cu un tarif calculat pe baza unei combinații între prețul reglementat de producător, adaosul comercial al furnizorului și tarifele de distribuție și transport. Autoritățile garantează că facturile nu vor crește, iar clienții vor beneficia întotdeauna de cel mai mic preț disponibil.

Situația firmelor este însă diferită: plafonul de 37 de bani pe kWh nu se va mai aplica, iar acestea vor achita gazele la prețul pieței libere. Această măsură a stârnit îngrijorare în special în industria de morărit și panificație, unde aproximativ 80% dintre fabricile de pâine folosesc gaze naturale.

Reprezentanții producătorilor avertizează că orice creștere a costurilor utilităților se va reflecta inevitabil în prețul final al produselor de panificație, resimțit direct de consumatori.

CITEȘTE ȘI: Cântăreața din România care face frigul în casă: „Mi-a venit întreținerea 500 de lei. Nu am avut căldură sau apă caldă”

Pensionarii care pot câștiga 3.000 de lei. Cine poate să primească acest bonus