Acasă » Știri » Cum vor arăta facturile la gaze de la 1 aprilie. Se schimbă modul de calcul

Cum vor arăta facturile la gaze de la 1 aprilie. Se schimbă modul de calcul

De: Andreea Stăncescu 20/02/2026 | 14:04
Cum vor arăta facturile la gaze de la 1 aprilie. Se schimbă modul de calcul
Schimbări ale facturilor de gaze

Anul 2026 aduce schimbări importante în domeniul energetic din România, influențând atât bugetele gospodăriilor, cât și costurile firmelor. Într-un context economic marcat de creșteri ale prețurilor la utilități și de presiuni inflaționiste, autoritățile au decis să modifice modul în care sunt calculate facturile la gazele naturale.

România va intra într-o perioadă de ajustare a pieței gazelor naturale, în care protecția gospodăriilor se menține, în timp ce companiile trebuie să se adapteze la condițiile pieței libere, ceea ce va influența costurile de producție și, implicit, prețurile la raft.

Modul de calcul al gazelor se va schimba

Măsura urmărește să creeze un echilibru între protejarea consumatorilor casnici și tranziția către o piață mai liberă pentru companii, însă generează și controverse, mai ales în rândul industriei care depinde direct de gaz pentru producție.

Începând cu 1 aprilie 2026, sistemul de tarifare se va schimba semnificativ. Ministerul Energiei a pus în dezbatere o nouă formulă de calcul, care are scopul de a menține prețurile la un nivel accesibil pentru populație. Pentru consumatorii casnici, plafonul fix de 31 de bani pe kWh va dispărea, fiind înlocuit cu un tarif calculat pe baza unei combinații între prețul reglementat de producător, adaosul comercial al furnizorului și tarifele de distribuție și transport. Autoritățile garantează că facturile nu vor crește, iar clienții vor beneficia întotdeauna de cel mai mic preț disponibil.

Situația firmelor este însă diferită: plafonul de 37 de bani pe kWh nu se va mai aplica, iar acestea vor achita gazele la prețul pieței libere. Această măsură a stârnit îngrijorare în special în industria de morărit și panificație, unde aproximativ 80% dintre fabricile de pâine folosesc gaze naturale.

Reprezentanții producătorilor avertizează că orice creștere a costurilor utilităților se va reflecta inevitabil în prețul final al produselor de panificație, resimțit direct de consumatori.

CITEȘTE ȘI: Cântăreața din România care face frigul în casă: „Mi-a venit întreținerea 500 de lei. Nu am avut căldură sau apă caldă”

Pensionarii care pot câștiga 3.000 de lei. Cine poate să primească acest bonus

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Știri
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă dificilă”
Știri
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă…
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi...
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști de 20 de ani să devină un adevărat agent 007 în iadul din Vietnam
Adevarul
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști...
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
Digi24
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va...
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
Click.ro
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește...
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Digi 24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a...
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime
Digi24
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv...
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor.ro
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă ...
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă dificilă”
Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați
Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați
Bancul de weekend | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”
Bancul de weekend | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”
Bogdan de la Ploiești, declarație publică pentru Cristina Pucean: “O voi iubi toată viața mea!”
Bogdan de la Ploiești, declarație publică pentru Cristina Pucean: “O voi iubi toată viața mea!”
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A ...
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A câștigat procesul în Olanda
Vezi toate știrile
×