Acasă » Știri » Amenzi de 425.000 de lei după ninsoarea de marți! Cine este bun de plată și de ce

De: Andreea Stăncescu 20/02/2026 | 14:51
Cine va plăti amenzile / Sursa foto: Facebook - Primăria Municipiului București

După ninsoarea care a paralizat Bucureștiul, autoritățile au aplicat sancțiuni în valoare totală de 425.000 de lei pentru sectoarele Capitalei care nu și-au îndeplinit obligațiile de deszăpezire. Amenzile au fost acordate pentru străzi și artere unde zăpada și gheața nu au fost îndepărtate corespunzător, iar fiecare încălcare a regulilor serviciului de iarnă a fost sancționată cu câte 5.000 de lei.

Cele mai mari amenzi au revenit primăriilor sectoarelor 3 și 4, fiecare fiind sancționată cu 95.000 de lei pentru 19 artere necurățate. Sectorul 5 a fost amendat cu 65.000 de lei, sectorul 1 cu 60.000 de lei, sectorul 2 cu 55.000 de lei, iar sectorul 6 a primit 55.000 de lei pentru 11 străzi insuficient dezăpezite. Astfel, responsabilitatea plății revine exclusiv primăriilor de sector, deoarece Primăria Capitalei nu administrează direct serviciile de salubrizare.

Ce a spus Ciprian Ciucu despre amenzile aplicate

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a subliniat că municipalitatea are rolul de a controla și monitoriza activitatea serviciilor de salubrizare și de a transmite sesizările către primăriile de sector, verificând ulterior modul în care acestea sunt soluționate. În paralel, edilii de sector trebuie să se asigure că apa provenită din topirea zăpezii ajunge la gurile de scurgere pentru a preveni inundațiile, iar operatorul Apa Nova trebuie să verifice funcționarea canalizării.

„Azi au venit şi amenzile. La 12 ore după ce codul de ninsoare a încetat. Legislaţia nu-ţi permite să iei măsuri în timpul avertizărilor meteo. Am verificat zeci de străzi şi străduţe şi încă am găsit staţii STB înzăpezite, pe unele tronau munţi de omăt, treceri de pietoni acoperite cu apă, trotuare pe care nu se putea circula”, au explicat reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Sursa foto: Facebook – Primăria Municipiului București

Controalele au fost efectuate imediat după ce codul de ninsoare a încetat, pentru că legislația nu permite sancțiuni în timpul avertizărilor meteorologice. În urma verificărilor, polițiștii locali au constatat numeroase nereguli, inclusiv stații STB acoperite de zăpadă, trotuare impracticabile și treceri de pietoni inundate sau blocate de omăt.

