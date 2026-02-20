Acasă » Știri » Tichete de creșă 2026. Cine poate să le obțină și ce valoare au

Tichete de creșă 2026. Cine poate să le obțină și ce valoare au

De: Denisa Crăciun 20/02/2026 | 15:26
Tichete de creșă 2026. Cine poate să le obțină și ce valoare au
Tichete creșă

Tichetele de creșă se oferă și în acest an, dar nu se acordă tuturor. Cei care vor să primească tichetele trebuie să îndeplinească câteva condiții.

Tichetele de creșă sunt un real ajutor pentru părinții care nu beneficează de concediul și îndemnizația de creștere copil. Acestea se oferă în fiecare lună, dar nu toți sunt eligibili pentru asta. Ele se oferă doar pentru plata serviciilor de îngrijire a copilului și nu pot fi folosite cu alt scop.

Cel care decide dacă include acest beneficiu este angajatorul. Dacă părinții angajați nu primesc concediu și îndemnizație pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani sau până la 3 ani dacă copilul are handicap, pot primi aceste tichete de creșă. Ele sunt utilizate doar pentru achitarea taxelor de la creșa la care este înscris copilul. Cu toate acestea, nu toți părinții sunt eligibili. De exemplu, asistenții maternali profesioniști și persoanele care țin copilul în regim de plasament temporar sau de urgență, nu benficiază de acest ajutor.

Suma pe care o are acest sprijin a fost stabilit încă din luna octombrie 2025, și este de 710 lei pe lună. Valoarea se aplică și pentru lunile februarie și martie. Tichetele se dau în mod normal electronic, dar dacă angajatorul nu are această posibilitate o poate plăti direct creșei la care copilul angajatului este înscris.

Tichete creșă
Tichete creșă

Cum se obțin tichetele de creșă

Părinții care vor să primească tichetele de creșă trebuie să depună câteva documente. Aceștia trebuie să completeze o cerere pentru acordarea tichetelor, să atașeze actul doveditor eliberat de creșa la care este înscris copilul, documente care să ateste statutul de părinte sau tutore după caz, o declarație pe proprie răspundere precum că celălat părinte nu beneficiază de tichete de creșă sau de concediu și îndemnizație pentru creștere copil și alte documente solicitate de angajator.

Care sunt condițiile de valabilitate a tichetelor de creșă

Tichetele sunt valabile doar dacă au câteva mențiuni pe suportul electronic. Mențiunile neceare sunt numele și adresa, perioada de valabilitate a folosirii tichetelor, interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea e alte bunuri/servicii decât pentru plata taxelor de la creșa unde este copilul, numele, prenumele și codul numeric personal ale părintelui care utilizează tichetul.

VEZI ȘI: Schimbare majoră la tichetele de masă din noiembrie 2025. Legea nr. 201/2025 a fost publicată în Monitorul Oficial

Când intră banii pe cardurile educaționale în anul școlar 2025-2026. Ministrul Educației a făcut marele anunț!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Știri
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă dificilă”
Știri
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă…
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi...
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști de 20 de ani să devină un adevărat agent 007 în iadul din Vietnam
Adevarul
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști...
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
Digi24
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va...
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
Click.ro
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește...
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Digi 24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a...
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime
Digi24
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv...
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor.ro
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă ...
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă dificilă”
Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați
Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați
Bancul de weekend | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”
Bancul de weekend | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”
Bogdan de la Ploiești, declarație publică pentru Cristina Pucean: “O voi iubi toată viața mea!”
Bogdan de la Ploiești, declarație publică pentru Cristina Pucean: “O voi iubi toată viața mea!”
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A ...
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A câștigat procesul în Olanda
Vezi toate știrile
×