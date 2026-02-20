Tichete de creșă 2026. Cine poate să le obțină și ce valoare au

Tichetele de creșă se oferă și în acest an, dar nu se acordă tuturor. Cei care vor să primească tichetele trebuie să îndeplinească câteva condiții.

Tichetele de creșă sunt un real ajutor pentru părinții care nu beneficează de concediul și îndemnizația de creștere copil. Acestea se oferă în fiecare lună, dar nu toți sunt eligibili pentru asta. Ele se oferă doar pentru plata serviciilor de îngrijire a copilului și nu pot fi folosite cu alt scop.

Cel care decide dacă include acest beneficiu este angajatorul. Dacă părinții angajați nu primesc concediu și îndemnizație pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani sau până la 3 ani dacă copilul are handicap, pot primi aceste tichete de creșă. Ele sunt utilizate doar pentru achitarea taxelor de la creșa la care este înscris copilul. Cu toate acestea, nu toți părinții sunt eligibili. De exemplu, asistenții maternali profesioniști și persoanele care țin copilul în regim de plasament temporar sau de urgență, nu benficiază de acest ajutor.

Suma pe care o are acest sprijin a fost stabilit încă din luna octombrie 2025, și este de 710 lei pe lună. Valoarea se aplică și pentru lunile februarie și martie. Tichetele se dau în mod normal electronic, dar dacă angajatorul nu are această posibilitate o poate plăti direct creșei la care copilul angajatului este înscris.

Cum se obțin tichetele de creșă

Părinții care vor să primească tichetele de creșă trebuie să depună câteva documente. Aceștia trebuie să completeze o cerere pentru acordarea tichetelor, să atașeze actul doveditor eliberat de creșa la care este înscris copilul, documente care să ateste statutul de părinte sau tutore după caz, o declarație pe proprie răspundere precum că celălat părinte nu beneficiază de tichete de creșă sau de concediu și îndemnizație pentru creștere copil și alte documente solicitate de angajator.

Care sunt condițiile de valabilitate a tichetelor de creșă

Tichetele sunt valabile doar dacă au câteva mențiuni pe suportul electronic. Mențiunile neceare sunt numele și adresa, perioada de valabilitate a folosirii tichetelor, interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea e alte bunuri/servicii decât pentru plata taxelor de la creșa unde este copilul, numele, prenumele și codul numeric personal ale părintelui care utilizează tichetul.

