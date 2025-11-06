Când intră banii pe cardurile educaționale în anul școlar 2025-2026. Ministrul Educației a făcut marele anunț!

Vești bune pentru elevii din învățământul preuniversitar! Cardurile educaționale vor fi încărcate în luna noiembrie, însă alimentarea acestora se va face în două etape.

Aceste tichete educaționale pot fi utilizate pentru achiziționarea hainelor și rechizitelor necesare la școală. Ministrul Educației, Daniel David, a mărturisit că aceste carduri educaționale vor fi alimentate în două etape. Mai exact, elevii care dețin deja carduri își vor primi banii în luna noiembrie, în timp ce noile carduri vor fi alimentate în luna decembrie, după emiterea acestora.

Când intră banii pe cardurile educaționale în anul școlar 2025-2026

Este foarte important de menționat că, în noul an școlar, tichetele educaționale în valoare de 500 de lei vor fi acordate preșcolarilor și elevilor care fac parte din categoriile vulnerabile.

”Vom începe să facem plățile pe cardurile educaționale în luna noiembrie, pentru cei care au deja carduri, iar pentru ceilalți în luna decembrie, fiindcă trebuie făcute și cardurile”, a declarat Daniel David.

De asemenea, bursele de merit în anul școlar 2025-2026 vor fi livrate pe data de 20 noiembrie 2025. Vor intra banii pe două luni, atât pe septembrie, cât și pe octombrie, iar plata se va face pe data de 20 a fiecărei luni. În țara noastră, bursa de merit este în valoare de 450 de lei, însă este calculată la numărul de zile de cursuri pe care elevii le susțin într-o lună. Din acest motiv, suma ajunge să fie de multe ori mai mică. Mai mult decât atât, cele sociale și tehnologice sunt de 300 de lei pe lună. Elevele-mame minore înscrise în învățământul preuniversitar primesc suma de 700 de lei lunar. Este important de menționat că, din acest an școlar, bursele de performanță și reziliență au fost eliminate.

„[…] sumele estimate pentru plata burselor, atât pentru luna septembrie, cât și pentru luna octombrie a anului curent, urmând ca plata să se facă de către unitățile de învățământ la data de 20 noiembrie”, se arată la articolul 26, alineatul 4 din metodologia de acordare a burselor în anul școlar 2025-2026.

