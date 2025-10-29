Vești proaste pentru acești pensionari! Pensiile întârzie în noiembrie 2025. Când se livrează banii

Vești proaste pentru o parte din pensionarii din România. În luna noiembrie, aceștia vor primi banii cu o întârziere de câteva zile. Anunțul a fost făcut de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Care este motivul pentru care pensionarii își primesc veniturile cu întârziere?

Casa Națională de Pensii Publice a anunțat că o parte din pensionarii din România vor primi pensiile pentru luna noiembrie cu o întârziere de câteva zile. Decalarea plăților este cauzată exclusiv de faptul că data de 1 noiembrie 2025 cade într-o zi de sâmbătă, zi nelucrătoare atât pentru Poșta Română, cât și pentru instituțiile bancare.

Când se plătesc pensiile în luna noiembrie

Astfel, 2,3 milionare de pensionari, cei care primesc banii prin poștaș, trebuie să aștepte câteva zile în plus până când vor intra în posesia banilor. Potrivit anunțului făcute de CNPP, în luna noiembrie livrarea pensiilor în numerar va începe luni, 3 noiembrie 2025, și se va desfășura până pe 15 noiembrie, conform calendarului obișnuit.

Primele sume vor ajunge la beneficiari cel mai probabil începând de marți, 4 noiembrie, potrivit comunicatului CNPP. De menționat este și faptul că persoanele care nu vor fi găsite acasă la momentul vizitei poștașului își vor putea ridica banii de la oficiul poștal de care aparțin, în termen de două zile lucrătoare. După expirarea acestui termen, sumele neîncasate se întorc la Casa Județeană de Pensii.

În ceea ce îi privește pe cei 2,6 milioane de pensionari care primesc pensia pe card, aceștia nu o să fie afectați de întârziere. Transferurile bancare se vor face, potrivit procedurii standard, pe 12 și 13 noiembrie 2025.

Când se plătesc alocațiile și indemnizațiile sociale în noiembrie

De asemenea pe lângă situația legată de pensii, CNPP și Ministerul Muncii au anunțat calendarul complet și pentru plățile sociale pentru luna noiembrie. În a doua săptămână a lunii, părinții vor primi în conturi alocațiile de stat pentru copii.

În ceea ce privește indemnizațiile de creștere a copilului, acestea vor fi virate în data de 7 noiembrie 2025. Iar indemnizațiile pentru persoanele cu handicap – adulți și copii – vor fi plătite pe 13 și 14 noiembrie 2025, potrivit programului anunțat de Ministerul Muncii.

