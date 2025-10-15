Ce se întâmplă cu pensiile de la 1 ianuarie 2026, de fapt. Toți pensionarii din România sunt afectați

La începutul anului viitor, România va intra într-o nouă etapă de dezechilibru social. În timp ce salariul minim brut pe economie urmează să fie majorat, pensiile vor rămâne la același nivel, deși legea impune actualizarea lor. Guvernul invocă lipsa fondurilor și presiunea uriașă a deficitului bugetar, dar decizia de a aplica o lege și de a ignora o alta ridică semne serioase de întrebare privind coerența politicilor economice.

Conform legislației adoptate în 2024, executivul are obligația de a actualiza anual salariul minim pe economie în funcție de inflație și productivitate. Această creștere trebuie aplicată de la 1 ianuarie al fiecărui an. În schimb, pentru pensionari, legea prevede o indexare automată, calculată după rata inflației și creșterea veniturilor medii. În mod normal, și pensiile ar fi trebuit să crească în ianuarie 2026 cu aproximativ 7%, însă Guvernul a anunțat că nu există bani pentru această măsură.

Astfel, România se confruntă cu o dublă realitate: peste un milion de angajați vor primi salarii mai mari, în timp ce aproape cinci milioane de pensionari vor trebui să se descurce cu veniturile actuale, într-un context economic tot mai dificil.

Pensiile rămân înghețate și de la 1 ianuarie 2026

Dacă pentru angajați legea se aplică, pentru pensionari regulile par suspendate. Conform actualei formule de calcul, pensiile ar fi trebuit indexate la 1 ianuarie 2026 cu circa 7%, echivalentul inflației plus jumătate din creșterea salariului mediu brut. O astfel de creștere ar fi însemnat, în medie, aproximativ 180 de lei în plus pe lună pentru fiecare beneficiar.

Pentru bugetul de pensii, impactul acestei majorări s-ar ridica la peste 1,7 miliarde de euro doar pentru anul 2026. Într-un context în care deficitul bugetar a ajuns la aproape 9% din PIB, guvernul susține că nu poate susține o asemenea cheltuială suplimentară. Astfel, 4,7 milioane de pensii vor rămâne neschimbate cel puțin un an, ceea ce înseamnă o scădere reală a puterii de cumpărare, în condițiile unei inflații care continuă să erodeze veniturile fixe.

Salariul minim brut actual este de 4.050 de lei. Potrivit formulei europene la care România a aderat, acesta nu poate coborî sub 47% din salariul mediu brut prognozat pentru anul următor. Cum media este estimată la 9.201 lei, rezultă că salariul minim ar trebui să urce cel puțin la 4.324 de lei brut, adică o creștere de aproximativ 274 de lei.

Calculele arată că aceasta este majorarea minimă pe care Guvernul trebuie s-o aplice pentru a respecta legea. În interiorul coaliției de guvernare se discută scenarii diferite: unii lideri ar dori o creștere mai amplă, până la 4.700 de lei, însă premierul și echipa sa economică se opun, invocând efectele bugetare și presiunea asupra mediului privat.

