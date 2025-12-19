Acasă » Știri » Cartea de Tarot a zilei de 19 decembrie. Planurile de viitor sunt azi într-un moment favorabil, viziunea este cheia zilei.

Cartea de Tarot a zilei de 19 decembrie. Planurile de viitor sunt azi într-un moment favorabil, viziunea este cheia zilei.

De: Paul Hangerli 19/12/2025 | 06:30
Cartea de Tarot a zilei de 19 decembrie. Planurile de viitor sunt azi într-un moment favorabil, viziunea este cheia zilei.
Tarot, sursa- Can Can

Cartea zilei, Doi de Bâte, aduce o energie puternică de clarificare și expansiune, invitându-ne să privim dincolo de prezentul imediat și să ne gândim serios la direcția în care ne îndreptăm. Este un moment favorabil pentru a contura planuri de viitor, pentru a evalua opțiunile existente și pentru a avea curajul de a ieși din zona de confort. Ziua susține viziunea, ambiția și deciziile asumate, dar cere răbdare și luciditate, amintindu-ne că marile schimbări încep întotdeauna cu o intenție clară și cu dorința de a face primul pas.

Doi de bâte, sursa- Can Can

Cartea de Tarot a zilei de 19 decembrie: Doi de Bâte

Astăzi, Tarotul ne aduce în prim-plan Doi de Bâte, o carte încărcată de promisiune, potențial și puterea de a transforma dorințele în realitate. Imaginea personajului care privește spre zare, ținând în mână un glob și un băț, este o invitație clară de a ieși din zona de confort și de a explora noi orizonturi, atât în plan exterior, cât și interior.

Viziunea care precede acțiunea

Doi de Bâte ne îndeamnă să ne oprim pentru câteva momente din ritmul alert al zilei și să ne gândim la direcția în care mergem. Care sunt obiectivele noastre reale? Ce ne dorim cu adevărat să construim? De multe ori, suntem atât de prinși în sarcinile zilnice încât uităm să visăm, iar visarea este primul pas esențial în crearea vieții pe care ne-o dorim cu adevărat.

Tot ceea ce există în jurul nostru a pornit, la un moment dat, de la o idee. Scaunul pe care stai, telefonul din mâna ta, casa în care locuiești – toate au fost mai întâi o viziune. Doi de Bâte te invită să te întrebi sincer: ce vreau să creez? Nu este nevoie să ai toate răspunsurile sau să cunoști fiecare pas. Important este să îți permiți să vezi imaginea de ansamblu.

Puterea concentrării și a intenției

Odată ce viziunea este clară, această arcană minoră ne învață să ne concentrăm asupra ei. Direcția începe să se contureze natural atunci când intenția este fermă. Nu este o carte a acțiunii impulsive, ci a planificării conștiente și a alegerilor asumate. Este momentul în care știi că există mai mult pentru tine, dar trebuie să alegi să mergi spre acel „mai mult”.

Doi de Bâte este o carte a posibilităților și a oportunităților. Ea vorbește despre inițiativă, curaj și dorința de a lua viața în propriile mâini. Ne încurajează să facem alegeri îndrăznețe, să ne asumăm ambițiile și să nu ne mulțumim cu puțin atunci când simțim că suntem capabili de mai mult.

Privirea spre orizonturi largi

Figura de pe carte, care contemplă peisajul vast din fața sa, simbolizează nevoia de a privi dincolo de prezentul imediat. Este un semn că acum este timpul să ne lărgim perspectiva și să ne gândim la imaginea de ansamblu. Limitările există adesea doar în mintea noastră, iar Doi de Bâte ne îndeamnă să visăm mai îndrăzneț, fără teamă.

Această carte ne reamintește că avem puterea de a ne modela destinul. Prin încredere în sine și prin folosirea forței interioare, putem face față provocărilor necunoscute care apar atunci când pornim pe un drum nou. Este o perioadă de creștere personală, de conștientizare a propriului potențial și a capacităților pe care poate nu le-am valorificat până acum.

Mesajul zilei: ieșirea din zona de confort

Astăzi, Doi de Bâte ne invită să reflectăm asupra obiectivelor pe termen lung și asupra modului în care poziția noastră actuală se aliniază cu viitorul dorit. Pentru ca visele să devină realitate, este necesar să ieșim din zona de confort și să ne asumăm riscuri calculate. Siguranța excesivă poate deveni, uneori, un obstacol în calea evoluției.

Energia acestei cărți ne amintește că alegerile și acțiunile noastre pot deschide drumul către împlinire și succes. Prin adoptarea spiritului aventuros al lui Doi de Bâte, putem accesa resurse interioare neexplorate și putem profita de oportunitățile care apar.

Doi de Bâte este un apel la curaj, viziune și asumare. Este o invitație de a ne extinde orizonturile, de a prelua controlul asupra propriei vieți și de a îndrăzni să visăm la scară mare. Lumea este pregătită să răspundă celor care au curajul să facă primul pas.

Citește și:

Horoscop rune 17 decembrie 2025! Laguz le schimbă energia și magnetismul acestor persoane

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată acum Carmen Movileanu. În anii ’90, era mai mai îndrăgită știristă de la TVR și vocea „Teleenciclopedia”
Știri
Cum arată acum Carmen Movileanu. În anii ’90, era mai mai îndrăgită știristă de la TVR și vocea…
Rețeta de iahnie de fasole, ca pe vremea lui Caragea Vodă. Ingredientele care o fac delicioasă
Știri
Rețeta de iahnie de fasole, ca pe vremea lui Caragea Vodă. Ingredientele care o fac delicioasă
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Adevarul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Parteneri
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Click.ro
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie....
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți
Digi 24
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul...
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată acum Carmen Movileanu. În anii ’90, era mai mai îndrăgită știristă de la TVR și ...
Cum arată acum Carmen Movileanu. În anii ’90, era mai mai îndrăgită știristă de la TVR și vocea „Teleenciclopedia”
Donald Trump a postat mesaje jignitoare sub portretele unor foști președinți americani, la Casa Albă. ...
Donald Trump a postat mesaje jignitoare sub portretele unor foști președinți americani, la Casa Albă. Ce a putut scrie de Obama sau Biden
Rețeta de iahnie de fasole, ca pe vremea lui Caragea Vodă. Ingredientele care o fac delicioasă
Rețeta de iahnie de fasole, ca pe vremea lui Caragea Vodă. Ingredientele care o fac delicioasă
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Ce i-a șoptit Ricky Martin la ureche Iuliei Vântur, când a văzut-o în culisele concertului din București? ...
Ce i-a șoptit Ricky Martin la ureche Iuliei Vântur, când a văzut-o în culisele concertului din București? ”Îl iubesc”
BANC | Bulă și recunoașterea facială
BANC | Bulă și recunoașterea facială
Vezi toate știrile
×