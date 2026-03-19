Elena Cârstea și Silvia Dumitrescu s-au împăcat, după 12 ani. Cum a pornit totul

După 12 ani în care nu și-au vorbit deloc. Cele două artiste, Elena Cârstea și Silvia Dumitrescu s-au împăcat, în sfârșit. Ele au fost invitate în cadrul unei emisiuni și au oferit momente emoționante.

Elena Cârstea și Silvia Dumitrescu au trăit timp de 12 ani în tensiuni și tăcere. Invitate într-o emisiune TV, ele au depășit acele situații și au făcut un pas spre iertare. Totul a pornit de la un gest de bună-voință făcut de Silvia. Ajutorul ei nu a fost apreciat de Elena, iar de aici au ieșit la suprafață discuții și reproșuri. Totuși, ele au explicat că nu s-au certat, ci nu au mai vorbit în toți acești ani:

De 12 ani nu am vorbit. Nu ne certăm, că de fapt nu ne-am certat, a explicat Elena.

Elena Cârstea și Silvia Dumitrescu împăcare după 12 ani

Prezente în platoul unei emisiuni, cele două artiste au îngropat securea și au lăsat deoparte neînțelegerile. Acestea s-au îmbrățișat și au umplut platoul de filmare cu o emoție impresionantă. Cu toate acestea, nu au lipsit și micile ironii, cu care erau obișnuite între ele.

Te bat eu pe tine, nu că mă bați tu pe mine!, a spus Elena.

De asemenea, Silvia a mărturisit că nu știa cum va decurge întâlnirea dintre ele și că avea dubii cu privire la participarea la emisiune.

Nu știam cum o să reacționeze piticoata, că știam că ea e dură, așa, și ofticoasă… Noi am avut multe lucruri frumoase, până a apucat-o strechea, să bată câmpii aiurea…, a mai adăugat ea.

Timpul le-a ajutat să recupereze prietenia

În 2010, atunci când au avut acele neînțelegeri au mai încercat să discute și să treacă peste cuvintele grele și acuzațiile pe care și le-au spus. Un mesaj de împăcare a venit din partea Silviei. În perioada sărbătorilor Pascale, ea a vrut să se împace cu Elena, dar fără rezultat. Ea a spus atunci că îi mai trebuie timp Elenei pentru a uita problemele.

I-am spus că am iertat-o pentru tot ce mi-a făcut și că îi doresc sănătate și tot binele din lume. Îi mai trebuie un răgaz. Timpul le va rezolva pe toate, a spus Silvia.

VEZI ȘI: Elena Cârstea, dezvăluiri tulburătoare din America, la trei ani de când a fost la un pas de moarte, după ce a suferit un AVC! ”Am zis: GATA!” Transformarea incredibilă

Cine este și cu ce se ocupă soțul american al Elenei Cârstea. Cei doi s-au cunoscut pe internet și sunt căsătoriți de 19 ani