Dieta ”minune” a Elenei Cârstea! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 50 kg

Elena Cârstea a marcat în ultima perioadă o transformare de care este tare mândră. Aceasta a reușit să scape de kilogramele nedorite și a ajuns acum la greutatea ideală. Le-a arătat și fanilor din mediul online transformarea și a dezvăluit și secretul său. Cum a slăbit Elena Cârstea?

În urmă cu 17 ani, Elena Cârstea renunța la viața din România și la cariera ei și se muta în Statele Unite. Acolo și-a schimbat complet viața, s-a căsătorit, a adoptat două fete și a marcat și o schimbare a direcției profesionale. Acum se ocupă de o crescătorie de pisici. De asemenea, Elena Cârstea a reușit să ajungă și la silueta mult visată. Acum cântărește 50 de kilograme și este cât se poate de mândră.

Dieta ”minune” a Elenei Cârstea

Deși nu mai locuiește de ani buni în România, Elena Cârstea păstrează legătura cu fanii săi în mediul online. Adesea împărtășește cu ei momente importante din viața sa, iar recent a mărturisit că este cât se poate de fericită și asta pentru a reușit să ajungă la silueta mult visată.

Elena Cârstea a marcat o transformare spectaculoasă și a ajuns acum să cântărească doar 50 de kilograme. Pentru a ajunge aici, artista a ținut o dietă și nu a uitat nici de mișcarea fizică. Iar după ceva timp au început să apară și rezultatele.

Dieta la care Elena Cârstea a apelat este una pe bază de fructe. De asemenea, aceasta a eliminat aproape complet pâinea, iar de dulciuri nu s-a mai atins deloc. În ceea ce privește mișcarea fizică, Elena Cârstea a practicat înotul, iar în cele din urmă a reușit să ajungă la greutatea ideală pentru ea.

„Am mâncat multe fructe, un mic sandwich cu pui, supă fără pâine, fără dulciuri și am practicat înotul, atât. O dată pe zi, când mi-e foame, mănânc o mandarină sau o banană”, a declarat Elena Cârstea.

