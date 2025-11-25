Acasă » Știri » Dieta ”minune” a Elenei Cârstea! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 50 kg

Dieta ”minune” a Elenei Cârstea! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 50 kg

De: Alina Drăgan 25/11/2025 | 08:16
Dieta ”minune” a Elenei Cârstea! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 50 kg
Dieta ”minune” a Elenei Cârstea /Foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Elena Cârstea a marcat în ultima perioadă o transformare de care este tare mândră. Aceasta a reușit să scape de kilogramele nedorite și a ajuns acum la greutatea ideală. Le-a arătat și fanilor din mediul online transformarea și a dezvăluit și secretul său. Cum a slăbit Elena Cârstea?

În urmă cu 17 ani, Elena Cârstea renunța la viața din România și la cariera ei și se muta în Statele Unite. Acolo și-a schimbat complet viața, s-a căsătorit, a adoptat două fete și a marcat și o schimbare a direcției profesionale. Acum se ocupă de o crescătorie de pisici. De asemenea, Elena Cârstea a reușit să ajungă și la silueta mult visată. Acum cântărește 50 de kilograme și este cât se poate de mândră.

Dieta ”minune” a Elenei Cârstea

Deși nu mai locuiește de ani buni în România, Elena Cârstea păstrează legătura cu fanii săi în mediul online. Adesea împărtășește cu ei momente importante din viața sa, iar recent a mărturisit că este cât se poate de fericită și asta pentru a reușit să ajungă la silueta mult visată.

Elena Cârstea a marcat o transformare spectaculoasă și a ajuns acum să cântărească doar 50 de kilograme. Pentru a ajunge aici, artista a ținut o dietă și nu a uitat nici de mișcarea fizică. Iar după ceva timp au început să apară și rezultatele.

Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț de apartament. Localnicii sunt revoltați
Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
Dieta ”minune” a Elenei Cârstea /Foto: Facebook

Dieta la care Elena Cârstea a apelat este una pe bază de fructe. De asemenea, aceasta a eliminat aproape complet pâinea, iar de dulciuri nu s-a mai atins deloc. În ceea ce privește mișcarea fizică, Elena Cârstea a practicat înotul, iar în cele din urmă a reușit să ajungă la greutatea ideală pentru ea.

„Am mâncat multe fructe, un mic sandwich cu pui, supă fără pâine, fără dulciuri și am practicat înotul, atât. O dată pe zi, când mi-e foame, mănânc o mandarină sau o banană”, a declarat Elena Cârstea.

Ce afacere inedită a salvat-o pe Elena Cârstea, în America, după ce a dat chix în imobiliare: vinde ”pufoșenii” pe mii de dolari!

Motivul pentru care Elena Cârstea nu mai vine în România: două televiziuni cunoscute i-au promis marea cu sarea, dar i-au dat ȚEAPĂ!

Tags:
Iți recomandăm
Cele 6 alimente care reduc stresul și anxietatea. Te vor calma imediat
Știri
Cele 6 alimente care reduc stresul și anxietatea. Te vor calma imediat
Zodia care devine părinte în 2026, conform Cameliei Pătrășcanu! Energia neptuniană îi va impacta porfund
Știri
Zodia care devine părinte în 2026, conform Cameliei Pătrășcanu! Energia neptuniană îi va impacta porfund
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun...
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Gandul.ro
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea implementat în România
Adevarul
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea...
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont pentru a slăbi: „Nu țin dietă” La ce aliment a renunțat de tot?
Click.ro
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Gandul.ro
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 6 alimente care reduc stresul și anxietatea. Te vor calma imediat
Cele 6 alimente care reduc stresul și anxietatea. Te vor calma imediat
A uitat că e însurat și a luat în brațe un model! Are și 4 copii acasă
A uitat că e însurat și a luat în brațe un model! Are și 4 copii acasă
BANCUL ZILEI | La piață, Ion vinde un cocoș
BANCUL ZILEI | La piață, Ion vinde un cocoș
Zodia care devine părinte în 2026, conform Cameliei Pătrășcanu! Energia neptuniană îi va impacta ...
Zodia care devine părinte în 2026, conform Cameliei Pătrășcanu! Energia neptuniană îi va impacta porfund
Ce înseamnă „Guță”, de fapt. Cum s-a ales Nicolae Lingurar cu acest nume de scenă + ...
Ce înseamnă „Guță”, de fapt. Cum s-a ales Nicolae Lingurar cu acest nume de scenă + cum a reacționat când a aflat că Liviu Guță i-a „furat” numele
Test IQ exclusiv pentru genii | Ce obiect se ascunde în această iluzie optică?
Test IQ exclusiv pentru genii | Ce obiect se ascunde în această iluzie optică?
Vezi toate știrile
×