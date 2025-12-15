Noi detalii în cazul româncei de 56 de ani care și-a pierdut viața într-un accident în Italia. Ce ar fi pățit Lia înainte

Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă, 13 decembrie 2025, în localitatea San Stino di Livenza, situată în apropierea Veneției, soldat cu decesul unei femei de origine română. Victima, în vârstă de 56 de ani, era stabilită în Italia și locuia în comuna Gorgo al Monticano. Incidentul s-a produs în jurul orei 17:30, în timp ce aceasta se deplasa cu mașina pe drumul ce leagă podul Marango de La Salute, în direcția orașului Caorle.

Potrivit investigațiilor preliminare, femeia se afla singură în autoturism și, la un moment dat, a pierdut controlul volanului. Vehiculul a derapat și s-a izbit violent de un copac situat pe marginea drumului. Autoritățile italiene care au analizat locul accidentului au precizat că nu au fost identificate urme de frânare sau manevre de evitare, ceea ce sugerează că impactul a fost inevitabil.

Noi detalii despre accidentul în care o româncă a murit în Italia

Accidentul a fost considerat extrem de grav și șocant de către ceilalți participanți la trafic, care au asistat la scena tragică. Echipaje medicale și de intervenție rapidă au sosit imediat la fața locului, însă, în ciuda eforturilor de resuscitare, femeia nu a supraviețuit. Autoturismul a fost puternic avariat, impactul fiind suficient de violent pentru a provoca daune semnificative atât vehiculului, cât și arborelui cu care a intrat în coliziune.

Primele constatări indică faptul că starea de sănătate a victimei ar fi putut juca un rol decisiv în producerea tragediei. Specialiștii care au efectuat reconstituirea accidentului presupun că femeii i s-ar fi făcut rău la volan, ceea ce a dus la pierderea controlului asupra autovehiculului. Această ipoteză este susținută și de lipsa manevrelor de evitare și a urmelor de frânare.

„Am văzut-o cum a început să se deplaseze în zigzag, apoi a urmat impactul, a fost îngrozitor”, au spus martorii.

