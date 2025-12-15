Acasă » Știri » Noi detalii în cazul româncei de 56 de ani care și-a pierdut viața într-un accident în Italia. Ce ar fi pățit Lia înainte

Noi detalii în cazul româncei de 56 de ani care și-a pierdut viața într-un accident în Italia. Ce ar fi pățit Lia înainte

De: Anca Chihaie 15/12/2025 | 11:11
Noi detalii în cazul româncei de 56 de ani care și-a pierdut viața într-un accident în Italia. Ce ar fi pățit Lia înainte
Noi detalii despre accidentul în care o româncă a murit în Italia/foto: Il Gazsettino

Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă, 13 decembrie 2025, în localitatea San Stino di Livenza, situată în apropierea Veneției, soldat cu decesul unei femei de origine română. Victima, în vârstă de 56 de ani, era stabilită în Italia și locuia în comuna Gorgo al Monticano. Incidentul s-a produs în jurul orei 17:30, în timp ce aceasta se deplasa cu mașina pe drumul ce leagă podul Marango de La Salute, în direcția orașului Caorle.

Potrivit investigațiilor preliminare, femeia se afla singură în autoturism și, la un moment dat, a pierdut controlul volanului. Vehiculul a derapat și s-a izbit violent de un copac situat pe marginea drumului. Autoritățile italiene care au analizat locul accidentului au precizat că nu au fost identificate urme de frânare sau manevre de evitare, ceea ce sugerează că impactul a fost inevitabil.

Noi detalii despre accidentul în care o româncă a murit în Italia

Accidentul a fost considerat extrem de grav și șocant de către ceilalți participanți la trafic, care au asistat la scena tragică. Echipaje medicale și de intervenție rapidă au sosit imediat la fața locului, însă, în ciuda eforturilor de resuscitare, femeia nu a supraviețuit. Autoturismul a fost puternic avariat, impactul fiind suficient de violent pentru a provoca daune semnificative atât vehiculului, cât și arborelui cu care a intrat în coliziune.

Zi excepțională pentru o zodie de foc. Astrele aduc noroc, bani și iubire pentru nativii născuți sub acest semn
Zi excepțională pentru o zodie de foc. Astrele aduc noroc, bani și iubire...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Primele constatări indică faptul că starea de sănătate a victimei ar fi putut juca un rol decisiv în producerea tragediei. Specialiștii care au efectuat reconstituirea accidentului presupun că femeii i s-ar fi făcut rău la volan, ceea ce a dus la pierderea controlului asupra autovehiculului. Această ipoteză este susținută și de lipsa manevrelor de evitare și a urmelor de frânare.

„Am văzut-o cum a început să se deplaseze în zigzag, apoi a urmat impactul, a fost îngrozitor”, au spus martorii.

TRAGEDIE ÎN DOLJ! UN TÂNĂR DE 19 ANI ȘI-A PIERDUT VIAȚA ÎNTR-UN ACCIDENT VIOLENT, IAR O ADOLESCENTĂ DE 16 ANI ESTE GRAV RĂNITĂ

Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a petrecut tragedia

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Suma colosală încasată de Alina Pușcău pentru a poza în Playboy America! „Cred că am fost prima și ultima româncă de pe copertă”
Știri
Suma colosală încasată de Alina Pușcău pentru a poza în Playboy America! „Cred că am fost prima și…
Bianca Dan de la Insula Iubirii s-a tunat înainte de Crăciun! Ce operație a pus-o Marian Grozavu să-și facă
Știri
Bianca Dan de la Insula Iubirii s-a tunat înainte de Crăciun! Ce operație a pus-o Marian Grozavu să-și…
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și...
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi, nebulozitate pe tot intervalul”
Gandul.ro
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan
Adevarul
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe...
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing...
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Digi 24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la...
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
Digi24
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului...
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii...
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi, nebulozitate pe tot intervalul”
Gandul.ro
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Suma colosală încasată de Alina Pușcău pentru a poza în Playboy America! „Cred că am fost prima ...
Suma colosală încasată de Alina Pușcău pentru a poza în Playboy America! „Cred că am fost prima și ultima româncă de pe copertă”
Bianca Dan de la Insula Iubirii s-a tunat înainte de Crăciun! Ce operație a pus-o Marian Grozavu să-și ...
Bianca Dan de la Insula Iubirii s-a tunat înainte de Crăciun! Ce operație a pus-o Marian Grozavu să-și facă
„Cum era să mor de la o felie din cel mai renumit cozonac din România”. Acuzații grave pentru ...
„Cum era să mor de la o felie din cel mai renumit cozonac din România”. Acuzații grave pentru cofetăria unei celebre prezentatoare TV
El este Marco, tânărul care a murit la scurtă vreme după ce s-a întors de la un majorat. Mama lui ...
El este Marco, tânărul care a murit la scurtă vreme după ce s-a întors de la un majorat. Mama lui l-a găsit fără viață în casă
Alina Marymar a atacat-o pe Lambada, după ce a insinuat că ar fi gravidă! Blonda a blocat săgeata ...
Alina Marymar a atacat-o pe Lambada, după ce a insinuat că ar fi gravidă! Blonda a blocat săgeata și i-a dat ”fatala”
Rodica Stănoiu a fost deshumată în această dimineață! Procurorii și INML intră în acțiune după ...
Rodica Stănoiu a fost deshumată în această dimineață! Procurorii și INML intră în acțiune după șocantele dezvăluiri din presă
Vezi toate știrile
×