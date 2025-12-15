Acasă » Știri » „Cum era să mor de la o felie din cel mai renumit cozonac din România”. Acuzații grave pentru cofetăria unei celebre prezentatoare TV

„Cum era să mor de la o felie din cel mai renumit cozonac din România”. Acuzații grave pentru cofetăria unei celebre prezentatoare TV

De: Veronica Mavrodin 15/12/2025 | 11:29
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2

O femeie de pe Facebook susține că s-a îmbolnăvit grav după ce a mâncat o felie din „cel mai renumit cozonac din România”, preparat de o cunoscută prezentatoare TV. Gabriela Cristea, jurată recent la „Cozonacul de Aur”, pare să fie vizata subtil, judecând după comentarii. Fanii vedetei au sărit imediat în apărarea produselor ei, acuzând-o pe reclamantă că exagerează sau că minte. Situația a stârnit un adevărat val de reacții.

Gabriela Cristea, life coach, a lansat acuzații grave la adresa cozonacilor făcuți de o prezentatoare TV cunoscută. Potrivit acesteia, după ce a consumat o felie de cozonac în noaptea de Crăciun, a fost nevoită să caute o farmacie non-stop și să ia pastile pentru o stare de rău inexplicabilă.

Cum era să mor de la o felie din cel mai renumit cozonac din România”

„Uite cum am ajuns, în ziua de Crăciun, să caut o farmacie non-stop și să îmi iau niște pastile pentru o stare de rău inexplicabilă, după ce am mâncat o felie de cozonac, probabil cel mai renumit din România. Nu vreau să dau nume, dar bănuiesc că știți despre cine e vorba. Am mâncat pe la ora 16:00 doar o felie de cozonac. Dimineața am avut un mic dejun foarte ușor, iar mai târziu doar puțină ciorbă de găină. Nu am consumat sarmale sau salată de boeuf, nimic greu. Și m-a apucat această stare, pe care nu o doresc nimănui. Aveți grijă la ce consumați în perioada aceasta, pentru că nici producătorii în care avem încredere nu au produse perfecte”, a povestit femeia într-un video.

Zi excepțională pentru o zodie de foc. Astrele aduc noroc, bani și iubire pentru nativii născuți sub acest semn
Zi excepțională pentru o zodie de foc. Astrele aduc noroc, bani și iubire...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Fanii prezentatoarei TV au sărit în apărarea cozonacilor

„Miroase a răutate și antireclamă! Nu e momentul acum.”

„Dacă te-ar da Cristea în judecată pentru defăimare, ți-ar trece instant răul de la cozonac.”

„Probabil ești alergică la ceva din cozonac, așa că mai bine fă-ți niște analize înainte să dai vina pe produs.”

„Asta e răutate; oricum nu putea să-ți facă rău dacă îl mănânci cu poftă.”

„Probabil e alergie la nucă sau alte ingrediente. Nu da vina pe cozonac!”

„Nu aveți de unde să știți sigur de la ce i s-a făcut rău. Îmi pare rău, dar nu sunteți Nostradamus.”

„Ați exagerat prea mult! Poate fi de la orice, atâta timp cât ați mâncat mai multe în ziua respectivă!”

Răspunsul femeii: „Am mult prea multe studii medicale ca să nu știu”

Deși nu a nominalizat persoana vizată în acuzații, fanii prezentatoarei TV au presupus imediat că ar fi vorba despre Gabriela Cristea, cunoscută prezentatoare TV și personalitate din showbiz. Vedeta și-a transformat pasiunea pentru gătit într-o mică afacere culinară, prin care vinde cozonaci artizanali, preparați după rețeta proprie, dar și alte produse precum zacuscă sau dulceață, pe un site propriu. Cozonacii sunt disponibili în mai multe variante:  cu nucă, ciocolată, fistic sau caramel sărat, la prețuri ce variază între 85 și 140 de lei pentru un cozonac de aproximativ 900 g.

Pe lângă cozonacii care fac furori online, Gabriela Cristea a devenit recent  jurat în competiția culinară „Cozonacul de Aur” de la emisiunea La Măruță.

VEZI ȘI: Cât încasează Gabriela Cristea ca să apară ”La Măruță”. După un an de absență, vedeta a revenit pe micile ecrane

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Suma colosală încasată de Alina Pușcău pentru a poza în Playboy America! „Cred că am fost prima și ultima româncă de pe copertă”
Știri
Suma colosală încasată de Alina Pușcău pentru a poza în Playboy America! „Cred că am fost prima și…
Bianca Dan de la Insula Iubirii s-a tunat înainte de Crăciun! Ce operație a pus-o Marian Grozavu să-și facă
Știri
Bianca Dan de la Insula Iubirii s-a tunat înainte de Crăciun! Ce operație a pus-o Marian Grozavu să-și…
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și...
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi, nebulozitate pe tot intervalul”
Gandul.ro
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan
Adevarul
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe...
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing...
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Digi 24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la...
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
Digi24
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului...
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii...
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi, nebulozitate pe tot intervalul”
Gandul.ro
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Suma colosală încasată de Alina Pușcău pentru a poza în Playboy America! „Cred că am fost prima ...
Suma colosală încasată de Alina Pușcău pentru a poza în Playboy America! „Cred că am fost prima și ultima româncă de pe copertă”
Bianca Dan de la Insula Iubirii s-a tunat înainte de Crăciun! Ce operație a pus-o Marian Grozavu să-și ...
Bianca Dan de la Insula Iubirii s-a tunat înainte de Crăciun! Ce operație a pus-o Marian Grozavu să-și facă
Noi detalii în cazul româncei de 56 de ani care și-a pierdut viața într-un accident în Italia. ...
Noi detalii în cazul româncei de 56 de ani care și-a pierdut viața într-un accident în Italia. Ce ar fi pățit Lia înainte
El este Marco, tânărul care a murit la scurtă vreme după ce s-a întors de la un majorat. Mama lui ...
El este Marco, tânărul care a murit la scurtă vreme după ce s-a întors de la un majorat. Mama lui l-a găsit fără viață în casă
Alina Marymar a atacat-o pe Lambada, după ce a insinuat că ar fi gravidă! Blonda a blocat săgeata ...
Alina Marymar a atacat-o pe Lambada, după ce a insinuat că ar fi gravidă! Blonda a blocat săgeata și i-a dat ”fatala”
Rodica Stănoiu a fost deshumată în această dimineață! Procurorii și INML intră în acțiune după ...
Rodica Stănoiu a fost deshumată în această dimineață! Procurorii și INML intră în acțiune după șocantele dezvăluiri din presă
Vezi toate știrile
×