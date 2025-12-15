„Cum era să mor de la o felie din cel mai renumit cozonac din România”. Acuzații grave pentru cofetăria unei celebre prezentatoare TV

O femeie de pe Facebook susține că s-a îmbolnăvit grav după ce a mâncat o felie din „cel mai renumit cozonac din România”, preparat de o cunoscută prezentatoare TV. Gabriela Cristea, jurată recent la „Cozonacul de Aur”, pare să fie vizata subtil, judecând după comentarii. Fanii vedetei au sărit imediat în apărarea produselor ei, acuzând-o pe reclamantă că exagerează sau că minte. Situația a stârnit un adevărat val de reacții.

Gabriela Cristea, life coach, a lansat acuzații grave la adresa cozonacilor făcuți de o prezentatoare TV cunoscută. Potrivit acesteia, după ce a consumat o felie de cozonac în noaptea de Crăciun, a fost nevoită să caute o farmacie non-stop și să ia pastile pentru o stare de rău inexplicabilă.

„ Cum era să mor de la o felie din cel mai renumit cozonac din Rom â nia”

„Uite cum am ajuns, în ziua de Crăciun, să caut o farmacie non-stop și să îmi iau niște pastile pentru o stare de rău inexplicabilă, după ce am mâncat o felie de cozonac, probabil cel mai renumit din România. Nu vreau să dau nume, dar bănuiesc că știți despre cine e vorba. Am mâncat pe la ora 16:00 doar o felie de cozonac. Dimineața am avut un mic dejun foarte ușor, iar mai târziu doar puțină ciorbă de găină. Nu am consumat sarmale sau salată de boeuf, nimic greu. Și m-a apucat această stare, pe care nu o doresc nimănui. Aveți grijă la ce consumați în perioada aceasta, pentru că nici producătorii în care avem încredere nu au produse perfecte”, a povestit femeia într-un video.

Fanii prezentatoarei TV au sărit în apărarea cozonacilor

„Miroase a răutate și antireclamă! Nu e momentul acum.”

„Dacă te-ar da Cristea în judecată pentru defăimare, ți-ar trece instant răul de la cozonac.”

„Probabil ești alergică la ceva din cozonac, așa că mai bine fă-ți niște analize înainte să dai vina pe produs.”

„Asta e răutate; oricum nu putea să-ți facă rău dacă îl mănânci cu poftă.”

„Probabil e alergie la nucă sau alte ingrediente. Nu da vina pe cozonac!”

„Nu aveți de unde să știți sigur de la ce i s-a făcut rău. Îmi pare rău, dar nu sunteți Nostradamus.”

„Ați exagerat prea mult! Poate fi de la orice, atâta timp cât ați mâncat mai multe în ziua respectivă!”

Răspunsul femeii: „Am mult prea multe studii medicale ca să nu știu”

Deși nu a nominalizat persoana vizată în acuzații, fanii prezentatoarei TV au presupus imediat că ar fi vorba despre Gabriela Cristea, cunoscută prezentatoare TV și personalitate din showbiz. Vedeta și-a transformat pasiunea pentru gătit într-o mică afacere culinară, prin care vinde cozonaci artizanali, preparați după rețeta proprie, dar și alte produse precum zacuscă sau dulceață, pe un site propriu. Cozonacii sunt disponibili în mai multe variante: cu nucă, ciocolată, fistic sau caramel sărat, la prețuri ce variază între 85 și 140 de lei pentru un cozonac de aproximativ 900 g.

Pe lângă cozonacii care fac furori online, Gabriela Cristea a devenit recent jurat în competiția culinară „Cozonacul de Aur” de la emisiunea La Măruță.

