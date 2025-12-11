Acasă » Exclusiv » Cât încasează Gabriela Cristea ca să apară ”La Măruță”. După un an de absență, vedeta a revenit pe micile ecrane

De: Keva Iosif 11/12/2025 | 15:09
După un an de absență, Gabriela Cristea face furori din nou pe TV! După ce a „tatonat” terenul în podcastul lui Cătălin Măruță și a acceptat pe rând invitațiile lui, vedeta revine în atenția fanilor și se pregătește să ia cu asalt rubrica sa sezonieră jurizând cozonaci. Nu gratis, ci pe bani frumoși. 

Gabriela Cristea revine în lumina reflectoarelor, dar de data aceasta într-o ipostază surprinzătoare! Vedeta a semnat pe loc, în direct la „La Măruță”, contractul care o transformă în jurat permanent al concursului culinar „Cozonacul de Aur”, sezonul 2025.

Totul s-a întâmplat într-un moment jucăuș, chiar înainte de Moș Nicolae, când Cătălin Măruță i-a prezentat vedetei un „contract” pregătit special în platou – iar Cristea l-a transformat instant în angajament oficial.

”Eram pregătit cu aplauzele, ca și cum eram sigur că vei semna. Știi, în sensul acesta vorbesc. Trebuie să-ți fac puțin pregătirea pentru concursul Cozonacul de Aur, care începe luni, săptămâna viitoare. În felul următor se va desfășura: tu vei fi jurat permanent. În centru va sta domnul Nea Vasile, șeful cozonacilor din România, iar alături de el va fi Alex Cârțu, și el un specialist cu acte în regulă. Toți trei aveți experiență. Nea Vasile face cozonaci toată ziua, Alex Cârțu participă la competiții, iar tu, la rândul tău, cred că faci niște cozonaci senzaționali, mai ales că te-am văzut gătind de fiecare dată”, a declarat Măruță în emisiune.

Potrivit unor surse CANCAN.RO, Gabriela Cristea ar urma să primească aproximativ 1.000 de euro pentru fiecare ediție în care va juriza la „Cozonacul de Aur”.

Gabriela Cristea va colabora cu Măruță

Care va fi rolul Gabrielei Cristea

„Cozonacul de Aur” este un concurs emblematic al emisiunii „La Măruță”, care reunește pasionați de cozonaci din întreaga țară, gata să își pună la încercare cele mai bune rețete pentru a impresiona juriul. Participanții trec prin etape eliminatorii și sunt evaluați în principal pe calitatea cozonacilor – aspect, textură, gust, umplutură și tehnica de preparare. Concursul include ediții speciale de Crăciun și Paște, devenind o rubrică așteptată de public în preajma sărbătorilor.

De-a lungul timpului, „Cozonacul de Aur” a adus în prim-plan oameni obișnuiți cu povești fascinante: de la „regina cozonacilor de un metru” până la concurenți care lucrează în domenii surprinzătoare, de la baze militare la corporații, dar care își găsesc pasiunea și echilibrul în bucătărie.

