Gabriela Cristea, pusă la zid după ce s-a photoshopat. Cum arăta, de fapt în emisiunea lui Măruță: ”Ce diferență!”

Gabriela Cristea nu a scăpat de ochii vigilenți ai telespectatorilor! Prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță, vedeta TV a făcut o serie de postări pe Instagram pentru a face anunțul legat de întoarcerea în televiziune. Totul bine până aici. Ce a declanșat însă această postare în mediul online, după ce oamenii au observat cum și-a modificat bruneta pozele? Toate detaliile în articol.

Gabriela Cristea a reușit să atragă total atenția asupra ei în ultimele zile. În primul rând, pentru că se întoarce pe micile ecrane și va fi colegă de platou cu Cătălin Măruță (VEZI AICI). În al doilea rând, vedeta TV a reușit să îi supere pe telespectatori. Cum? Postarea făcută de ea chiar după ce a părăsit platoul a stârnit valuri în mediul online.

Gabriela Cristea de pe sticlă vs. Gabriela Cristea de pe Instagram

La o mică verificare făcută de fani, acestora nu le-a fost greu să observe diferența dintre Gabriela Cristea de pe sticlă și Gabriela Cristea de pe Instagram. Vedeta și-a modificat pozele atât de tare, încât nu are nicio legătură cu persoana care a fost prezentă în platou la Măruță. Ei bine, fanii au taxat grav acest aspect.

Într-o postare devenită virală pe Facebook, un internaut a postat cele două Gabriele, cea din emisiune și cea de pe Instagram și a lansat un anunț: „Opriți-o pe asta!” În comentarii oamenii au reacționat rapid:

„Ce diferență! Ce face banul din om.” „Așa fac toate până și bărbații. Numai filtre își pun la poze.” „Este incredibil de penibilă cucoana asta și bărbatul ei!” „Felicitări!”

