Munca de acasă îi lovește pe tineri fix unde îi doare! Abia acum își dau seama că „remote-ul” le sabotează cariera

De: Diana Cernea 06/12/2025 | 18:25
Tinerii nu mai sunt încântați de job-urile remote. sursă - Freepik

Noile cercetări arată că lucratul ‘remote’ poate sabota carierele tinerilor: mai puțină instruire, șanse reduse de promovare și chiar risc crescut de șomaj. Iar generația tânără, care a apărat cu înverșunare telemunca, începe acum să vadă și reversul medaliei.

Când giganți precum Amazon, JPMorgan și instituțiile federale au împins angajații înapoi la birou anul acesta, cei mai vocali protestatari au fost tinerii. Sondajele Gallup arătau clar: generația sub 30 de ani nu voia cu niciun chip un program full-time la birou.

Ironia e că exact aceeași categorie era cel mai puțin interesată de munca 100% remote. Iar un studiu recent explică și de ce. Economiștii de la Banca Federală din New York, Universitatea Virginia și Harvard au descoperit că tinerii care au lucrat de acasă au primit mai puțină instruire, mai puțin feedback și șanse reduse de avansare. Ba mai mult, telemunca a contribuit chiar și la creșterea ratei șomajului în rândul acestora.

Tinerii au vrut remote, până au descoperit prețul real

„Nu eram băgați în seamă”

Aerlice LeBlanc, o analistă IT în vârstă de 30 de ani, a fost inițial încântată să lucreze de acasă. Având ADHD, îi era mai ușor să se concentreze în liniște. Dar după câțiva ani, a realizat că îi lipseau interacțiunile esențiale. Nu știa când să întrerupă un coleg online, nu primea feedback suficient și simțea că șefii „uită de ea”.

În 2023, a început să vină la birou de bunăvoie — cu mult înainte ca firma ei să impună prezența fizică.

Kenneth Sullivan, un inginer constructor, de aceeași vârstă cu LeBlanc, a simțit la fel: „Aveam nevoie de mai mult mentorat, de oameni alături de care să învăț.”

Studiile confirmă: fără prezență fizică la job, tinerii rămân în urmă

Un studiu amplu a arătat că inginerii software care lucrează în proximitate fizică primesc cu 20% mai mult feedback decât cei remote — iar beneficiile sunt cele mai mari pentru angajații tineri. Surprinzător, apropierea fizică crește și comunicarea digitală: angajații pun mai multe întrebări, inclusiv online, dacă au interacționat înainte față în față.

Experții spun că telemunca afectează și calitatea muncii: tinerii din echipe dispersate au nevoie de ani de zile ca să ajungă din urmă colegii de aceeași vârstă care stau lângă echipele lor.

Mai grav, potrivit New York Times, datele arată că telemunca a contribuit la creșterea șomajului în rândul proaspeților absolvenți — companiile preferând să angajeze persoane mai experimentate dacă echipele sunt remote.

Munca de la birou revine în forță — dar nu e pentru toată lumea

După ani întregi de telemuncă, multe companii chemă angajații înapoi la birou, însă nu toate reușesc să ofere mentoratul promis. Tinerii se plâng că ajung la birou doar pentru a intra în videoconferințe cu oameni din alte clădiri sau de pe alte fusuri orare.

LeBlanc recunoaște că întoarcerea la birou i-a adus o promovare și o mărire de salariu de 15.000 de dolari. Dar odată ce biroul s-a umplut, atmosfera s-a schimbat: „Unii nu voiau să fie acolo. Nu voiau să vorbească cu nimeni.”

Pentru mulți tineri, situația nu e tocmai roz: fără prezență fizică nu avansezi, dar nici la birou nu mai e ce-a fost.

