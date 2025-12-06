Adela Popescu s-a întors în televiziune! În ce emisiune apare soția lui Radu Vâlcan

După ce a devenit mamă pentru a treia oară, Adela Popescu a ales să lase pentru o perioadă lumina reflectoarelor în urmă și să se concentreze pe familie. Pauza de la televiziune i-a oferit timp pentru a se adapta la noul ritm impus de viața cu trei copii, dar și pentru a se dedica unor proiecte mai puțin vizibile publicului larg. Recent însă, vedeta a revenit în atenția fanilor odată cu apariția ei neașteptată în show-ul „Vocea României”.

Prezentatoarea se alătură din nou lui Pavel Bartoș pentru episoadele rămase din sezonul actual. Reîntoarcerea ei pe platourile emisiunii marchează continuarea unei colaborări apreciate. Pentru telespectatori, revenirea Adelei reprezintă un plus de familiaritate și energie, mai ales într-un sezon încărcat de emoții și concurenți puternici. Ea a urmărit atent etapele anterioare ale competiției, iar acum participă din nou activ la parcursul spre finală, moment așteptat nu doar de fani, ci și de întreaga echipă.

În paralel cu activitatea din televiziune, Adela Popescu a decis să revină și la prima ei pasiune: actoria. După doi ani de la filmările comediei „Retreat Vama Veche”, actrița a acceptat o nouă provocare, un rol în filmul „3 zile în Septembrie”, o comedie neagră regizată de Tudor Giurgiu. Proiectul marchează reintrarea ei în zona cinematografică, o parte din carieră căreia mereu i-a rămas atașată, în ciuda perioadelor în care a prioritizat televiziunea sau familia.

„Anul trecut m-am distrat enorm la LIVE-urile Vocea României și am știut că experiența aceea trebuie repetată. E o reală bucurie pentru mine să mă întorc alături de Pavel Bartoș, de concurenți și de antrenori, într-o etapă încărcată de emoție, energie și momente care îți taie respirația. Am urmărit fiecare ediție din etapa audițiilor pe nevăzute, confruntările și Knockout-ul și am trăit alături de concurenți emoțiile de pe scenă, din fața televizorului, iar acum abia aștept să descoperim împreună care este cea mai bună voce a României, în sezonul 13 cu noroc”, a spus Adela Popescu.

Reîntoarcerea Adelei pe platouri vine într-un moment în care actrița analizează atent modul în care își echilibrează viața profesională cu cea de familie. Deși programul este încă în formare, vedeta pare pregătită să reintre treptat în ritmul activităților din showbiz, alegând proiecte care i se potrivesc și care pot fi integrate într-un program deja încărcat de responsabilități personale.

