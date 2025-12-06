Apariția care i-a lăsat pe toți mască în față la Mosh! „Batman de Constanța” turează un Ferrari Purosangue modificat, de peste 500K€

Despre tânărul necunoscut și Ferrari-ul negru cu numere de Constanța cu siguranță s-a tot discutat, după ce și-a făcut apariția în față la Mosh. Cavalerul misterios și Ferrariul său Purosangue de peste jumătate de milion de euro au întors toate privirile. Îl vom numi, deocamdată, „Batman de Constanța”. CANCAN.RO are imagini tari!

Atmosferă încinsă în clubul MOSH din București. Lumini, muzică, prieteni, energie bună. Vedete una și una! Unele și-au serbat onomastica, altele au venit cu chef de distracție. Totul frumos, totul normal până când, în fața clubului, a apărut o bijuterie pe patru roți care a făcut cât toate artificiile la un loc! Guri căscate larg și invidie! Un Ferrari Purosangue negru, impecabil, una dintre cele mai scumpe și mai rare jucării ale brandului italian.

Valoare estimată? Peste 500.000 de euro, depinde de configurație. Da, mai bine de jumătate de milion. Un apartament în centrul Constanței? Unul în Mamaia Nord? Două? Trei? Cine mai numără?

Tânărul a făcut senzație cu Ferrari-ul Purosangue

La volan, un tânăr necunoscut (deocamdată), relaxat, impecabil îmbrăcat, cu aerul acela liniștit al oamenilor care NU se grăbesc să explice nimănui de ce au un Ferrari. Sneakerși negri, pantaloni negri, tricou negru, geacă de puf neagră și ea. A coborât ca un personaj dintr-un film franțuzesc, și-a aranjat haina cu un gest calm, și a intrat în club ca și cum nu făcuse deja o intrare demnă de cinematografie. Toată lumea a ridicat sprânceana, unii telefoanele, iar un vibraț de curiozitate a trecut prin mulțime.

A stat câteva ore la petrecere alături de prieteni, discret, dar vizibil. După miezul nopții, cavalerul misterios a ieșit din club, însoțit de gașca lui, și s-a oprit lângă Ferrari. A lăsat motorul să se încălzească puțin, apoi a dat două-trei pedale scurte, exact cât să verifice dacă „bestia” toarce cum trebuie. Sincer acum, dacă ai avea un Purosangue, n-ai face la fel? Ba da, știi bine. Și eu aș face tot asta, poate chiar mai dihai.

CANCAN.RO, cu ochi de vultur și urechi fine ca ale celor care stau la masa de lângă DJ, a reușit să afle totuși un detaliu despre cavalerul cu Ferrari negru Purosangue. Surpriză mare: tânărul se numește Mohamad. Poate că este constănțean, poate că este străin, poate doar iubește marea, ori poate doar îi place cum sună combinația dintre un supercar italian și un număr de înmatriculare care începe cu CT. Ce coincidență interesantă, nu?

Nu știm încă dacă este doar vizitator de lux în Capitală sau un adevărat „Rege al malului mării”, dar o întrebare devine tot mai savuroasă: bate Constanța Bucureștiul la mașini scumpe? Dacă Mohamad vine cu adevărat din orașul de la mare, atunci Bucureștiul tocmai a primit o provocare serioasă la categoria „cine parchează cel mai spectaculos bolid în fața cluburilor de fițe”.

Și, sincer, Ferrari Purosangue pare doar începutul poveștii. Ce alte minuni or mai sta în garajul lui? Un Lamborghini? Un Rolls? Un Maybach? Vom reveni cu detalii despre protagonistul nostru. Stați cu ochii pe noi!

