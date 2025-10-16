Mercedes AMG de 252.000 euro, Hermès de 43K și muuulte diamante! Cum arată o zi obișnuită pentru fiica periculosului ‘Talanu’

Ați văzut vreodată 330.000 de euro traversând strada? Exact asta pare să se fi întâmplat, dacă ne luă după imaginile primite de Cancan.ro, imagini în care apare Denisa Ștefania Ionescu, tânără care intră direct în Top Cancan New Sensations cu lucrușoarele drăguțe pe care le are la ea.

Denisa e practic noul videoclip pentru piesa New Gold Dream de la Simple Minds. Hai s-o luăm în ordine descrescătoare. Mașină: Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ = 252.000 euro. Geantă Hermès Birkin 30 Mais Yellow Matte Alligator Crocodile&Palladium. Exact, din piele de aligator și crocodil. 43.000 euro. Mai bine nu încercați să pronunțați, să nu vă scrântiți limba cu frangleza denumirii.

Ce credeți că urmează? Ochelarii? Cureaua? Nu, mai e până acolo. Brățările Tennis din aur alb cu diamante 9.500 euro bucata, total 19.000 euro. Colier Tennis din aur alb cu diamante de 4.1 carate, 10.700 euro. Exact. Fiica lui Iorgu Ionescu de la Brăila, supranumit Talanu, n-are cum să poarte brățări de plastic cu Maratonul București, sau cu ”Freedom is Oxygen”, ca orice corporatist.

După care… Din moment ce are Mercedes AMG PRO 4MATIC+, nu putea să nu-și ia noul iPhone 17 PRO MAX. Adică PRO la PRO trage, e logic. Și toate par să tragă la Denisa, The Pro! Quid Pro Quo, cum zice Doctor Lecter în Tăcerea Mieilor.

Apoi, vin nimicurile. Curea Kelly, 1.200 de euro, ochelari Cartier 1.200 de euro, sacou Joop 300 de euro, ce-o mai fi pe-acolo. Nu se vede nimic pe dedesubt, deși acolo e adevărata valoare a Denisei, pentru că bunurile materiale nu înseamnă nimic pe lângă o ființă cu atât de mult farmec.

Norocul, dar și secretul Denisei, mai ales al bunăstării ei, este însă un arab plin de bani, evident căsătorit, care îi face toate poftele. Plus o căsuță elegantă, unde a adus și câteva rude, că așa se face.

Denisa, împreună cu frumoasa ei colecție de bunuri, n-a apărut de nicăieri în peisajul monden al Bucureștiului. Despre ea sursele Cancan.ro susțin că Denisa ar fi avut în trecut o legătură cu actualul iubit al liderei PSD Victoria Stoiciu, pe vremea când acesta era căsătorit. Nu, nu cu Denisa. (VEZI AICI DETALII)

Totuși, pentru că imaginile sunt din București, s-ar putea să fi greșit puțin la estimări, și cele mai scumpe lucruri din poze să fie bordurile și asfaltul.

