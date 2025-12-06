Trupa Pindu, implicată într-un accident grav! Membrii formației mergeau la un concert când a avut loc tragedia

Un grav accident rutier a avut loc pe drumul național DN 22/E87 sâmbătă după-amiază, în apropierea localității Mihai Viteazu, după ce un autoturism care circula dinspre Constanța către Tulcea s-a răsturnat pe carosabil. Evenimentul s-a produs în jurul orei 16:30, iar primele echipaje de intervenție au ajuns în scurt timp la fața locului, unde au găsit vehiculul avariat și două persoane care aveau nevoie de îngrijiri medicale.

La intervenție au participat o autosanitară SAJ de tip B2 și un echipaj SMURD, care au evaluat rapid starea răniților. Cei doi ocupanți ai autoturismului, bărbați, amândoi conștienți în momentul sosirii salvatorilor, prezentau traumatisme toracice și simptome care sugerau posibile leziuni la nivelul coloanei vertebrale. Personalul medical le-a acordat îngrijiri imediate, i-a stabilizat și i-a pregătit pentru transportul către unitatea spitalicească din zonă, unde urmau să fie supuși unor investigații suplimentare.

Trupa Pindu, implicată într-un accident rutier

Conform informațiilor apărute ulterior, în mașina implicată în accident se aflau membri ai binecunoscutei formații de muzică armânească Pindu, aflați în deplasare către județul Tulcea pentru un eveniment artistic. Printre persoanele rănite se numără și interpretul Hrista Lupci, care se afla în autoturism în momentul în care șoferul a pierdut controlul direcției de deplasare. Plecarea spre destinație fusese programată pentru aceeași zi, iar membrii formației se aflau în drum spre un concert.

Primele verificări desfășurate de polițiștii din cadrul structurii rutiere Babadag au indicat faptul că vehiculul era condus de un bărbat de 53 de ani. Potrivit anchetei preliminare, pierderea controlului asupra autovehiculului s-ar fi produs pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, într-un sector în care carosabilul necesita atenție sporită. Autoturismul s-a răsturnat, provocând rănirea șoferului și a unui pasager aflat pe bancheta din spate.

„La data de 6 decembrie 2025, în jurul orei 16:30, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Babadag – Compartimentul Rutier au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 22/E87, în dreptul kilometrului 238. Din primele verificări a reieșit că un bărbat în vârstă de 53 de ani, care conducea un autoturism pe direcția Constanța – Tulcea, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto și a unui pasager aflat pe bancheta din spate a autoturismului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, acesta deținând permis de conducere valabil. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.”, au transmis reprezentanții IPJ Tulcea.

