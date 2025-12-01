Vlăduț, un tânăr de doar 18 ani din Satu Mare, a fost găsit mort în casă. Ce a făcut cu două zile înainte de tragedie

Sfârșit tragic pentru un tânără de numai 18 ani. Acesta s-a stins subit din viață. Băiatul a fost găsit fără suflare în locuința sa. Cu doar două zile înainte să moară, tânărul mersese la spital acuzând o stare de rău. Familia și cei care l-au cunoscut sunt acum sfâșiați de durere.

Tragedie în Satu Mare, unde Vlăduț, un tânără de 18 ani din Negrești-Oaș, a fost găsit fără suflare duminică dimineață, 30 noiembrie. Băiatul, elev în clasa a XII-a la un liceu din oraș, a murit în mod misterios.

El este Vlăduț, băiatul de 18 ani găsit mort în casă

Moartea lui Vlăduț este învăluită în mister. Nimeni nu se aștepta ca tânărul să se stingă din viață la vârsta de doar 18 ani. Din primele informații, vineri, 28 noiembrie, băiatul ar fi mers la Camera de Primiri Urgențe a Spitalului Orășenesc din Negrești-Oaș, acuzând respirație greoaie și tremurături.

La doar două zile distanță, în data de 30 noiembrie, tânărul a fost găsit fără suflare în locuința sa. Pentru moment nu se cunoaște cauza decesului. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a întâmplat totul, iar trupul neînsuflețit al lui Vlăduț va fi supus autopsiei. Totuși există suspiciuni cu privire la un posibil infarct.

Decesul lui Vlăduț a luat prin surprindere pe toată lumea și a adus multă durere. Cei apropiați se pregătesc acum să îl conducă pe ultimul drum, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„Elevii, colegii de clasă și întreg colectivul Liceului Tehnologic „Ioniță G. Andron” sunt uniți astăzi, într-un singur gând și într-o rugăciune de suflet. Cu o durere adâncă, ne luăm rămas bun de la Crișan Vlăduț, elev în clasa a XII-a A, plecat mult prea devreme dintre noi. Nu știm cât prețuiește viața, până când nu ne ia pe cineva drag, lăsând în urmă un gol pe care nimeni nu îl poate umple. Vlad ai fost un elev blând, luminos și mereu aproape de cei din jur. Întotdeauna te-ai implicat în activități, mai ales în a-i ajuta pe cei care aveau nevoie… Joi, 27 noiembrie 2025, ai avut ultima acțiune, în calitate de voluntar. Veșnice mulțumiri! Rămâi pentru totdeauna în inimile noastre! Bunul Dumnezeu să-ți deschidă porțile Împărăției Sale și să-ți dea odihnă veșnică în liniște și pace! Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată și toți cei apropiați, cărora le transmitem sincere condoleanțe și toată compasiunea noastră. Dumnezeu să te odihnească în pace, Vlăduț!”, au transmis reprezentanții Liceului Tehnologic „Ioniță G. Andron”, unde Vlăduț studia.

