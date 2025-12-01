Acasă » Știri » Influencerița care a murit la 25 de ani într-un accident rutier. Era o pasionată a motocicletelor

Influencerița care a murit la 25 de ani într-un accident rutier. Era o pasionată a motocicletelor

De: Andreea Stăncescu 01/12/2025 | 12:34
Influencerița care a murit la 25 de ani într-un accident rutier. Era o pasionată a motocicletelor
Tânăra de 25 de ani a murit într-un accident rutier / Sursa foto: Instagram
Tragedie în lumea influencerilor! Karen Sofía Quiroz Ramírez, originară din Columbia, era cunoscută în online drept Bikegirl, a murit într-un accident rutier. Ea era o mare pasionată a motocicletelor și a lăsat în urma sa un gol adânc atât pentru familie, cât și pentru fani.

O influencerița cunposcută pentru pasiunea sa pentru motociclete a murit în timp ce făcea activitatea pe care o iubea cel mai mult, conducând.

Accidentul tragic în care și-a peirdut viața s-a produs miercuri în Floridablanca, Columbia, atunci când influencerița Karen Sofía Quiroz Ramírez a pierdut controlul motocicletei sale și a intrat într-un camion. Ulterior, se pare că a fost lovită de un alt camion, agravând astfel incidentul.

Jahir Andres, oficial din domeniul transporturilor, a declarat că cea mai probabilă cauză a accidentului este faptul că motociclista se afla între două vehicule, într-o manevră cunoscută sub numele de „lane splitting”. Ancheta oficială privind circumstanțele decesului ei este în desfășurare.

Sursa foto: Instagram

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, Karen Sofia Quiroz Ramírez postase pe rețelele de socializare un mesaj tulburător care a creat multă îngrijorare printre fanii săi: „Sper să nu mă accidentez, pentru că merg fără ochelari.”

La momentul decesului, Karen avea peste 33.000 de urmăritori pe Instagram și cu patru zile înainte publicase un videoclip în care își spăla motocicleta. Pe rețelele de socializare posta des fotografii în care apărea alături de motocicleta sape care a personalizat-o și a adăugat accente feminine de culoare roz.

