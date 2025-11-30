Acasă » Știri » El este Cătălin, angajatul MApN mort în accidentul din Suceava! A intrat cu mașina într-o autoutilitară: „A slujit patria”

De: Alina Drăgan 30/11/2025 | 15:17
S-a aflat identitatea bărbatului care a murit în accidentul din localitatea Molid, județul Suceava. Se pare că este vorba despre un angajat MApN. Cătălin Emanuel Buculei s-a stins din viață în data de 29 noiembrie, în urma unui grav accident rutier. A rămas prins între fiarele contorsionate, iar pentru el nu s-a mai putut face nimic.

Un accident teribil a avut loc sâmbătă, 29 noiembrie, în localitatea Molid, județul Suceava. Mașina în care se afla colonelul s-a izbit puternic de o autoutilitară, în care se aflau două persoane. Impactul a fost unul violent, iar ambele autovehicule au ieșit de pe carosabil și au ajuns în curțile a doi localnici.

În urma celor întâmplate, un bărbat care se afla în autoutilitară a avut nevoie de îngrijiri medicale. În ceea ce-l privește pe bărbatul din autoturism, Cătălin Emanuel Buculei, acesta a rămas încarcerat între fiarele contorsionate. După ce a fost extras, cadrele medicale au început manevrele de resuscitare. Însă, din păcate, pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul.

Cătălin Emanuel Buculei era angajat al Ministerului Apărării Naționale (MApN), iar de-a lungul anilor de carieră a activat în mai multe garnizoane din țară. Soția sa, profesoară la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”, este acum sfâșiată de durere.

„În aceste momente grele, personalul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” este alături de doamna profesor M.B., director al colegiului, la trecerea la cele veșnice a soțului. Domnul colonel dr. Cătălin Emanuel Buculei și-a dedicat întreaga carieră slujirii patriei, activând în mai multe garnizoane din țară”, au transmis reprezentanții Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

Trecerea în neființă colonelului a dus multă suferință pentru cei apropiați. Cătălin Emanuel Buculei urmează să fie condus pe ultimul drum marți, 2 decembeire.

„Trupul neînsuflețit este depus la Capela Bisericii ,,Constantin și Elena” din Gura Humorului. Slujba de înmormântare va avea loc în data de 2.12.2025, ora 11.00. DUMNEZEU SĂ ÎL ODIHNEASCĂ ÎN PACE!”, se mai arată în mesajul publicat pe Facebook.

×