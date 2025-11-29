Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc

Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a murit după ce mașina în care se afla s-a izbit de o autoutilitară. În urma impactului violent, ambele autovehicule au ieșit de pe carosabil și au ajuns în curțile a doi localnici. Cum s-a întâmplat totul?

Accidentul teribil s-a produs sâmbătă dimineața, 29 noiembrie, în județul Suceava. Un autoturism condus de un bărbat s-a ciocnit cu o autoutilitară în care se aflau două persoane. În urma celor întâmplate, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar alta a decedat.

Accident cumplit în Suceava

Din primele informații, un autoturism condus de un bărbat s-a ciocnit cu o autoutilitară în care se aflau două persoane. Impactul a fost unul violent, iar ambele autovehicule au ieșit de pe carosabil și au ajuns în curțile a doi localnici.

Alarma a fost dată imediat, iar la fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Un bărbat care se afla în autoutilitară a avut nevoie de îngrijiri medicale după impact. În ceea ce-l privește pe bărbatul din autoturism, acesta a rămas încarcerat între fiarele contorsionate. După ce a fost extras, cadrele medicale au început manevrele de resuscitare. Însă, din păcate, pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul.

„Coliziune între o autoutilitară și un autoturism, pe raza localității Molid. Au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. În autoutilitară se aflau două persoane, iar una dintre acestea (bărbat), conștientă și cooperantă, a necesitat îngrijiri medicale. Ulterior, a fost transportată la spital, pentru investigații suplimentare. În autoturism se afla o victimă (bărbat) încarcerată, în stare de inconștiență. Pompierii militari au extras-o și au predat-o echipajelor medicale și paramedicale, care au început imediat să aplice manevre de resuscitare. Din nefericire, ulterior, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, victima a fost declarată decedată”, au transmis oficialii ISU.

