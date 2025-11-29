Acasă » Știri » Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc

Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc

De: Alina Drăgan 29/11/2025 | 15:52
Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc
Accident cumplit în Suceava
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a murit după ce mașina în care se afla s-a izbit de o autoutilitară. În urma impactului violent, ambele autovehicule au ieșit de pe carosabil și au ajuns în curțile a doi localnici. Cum s-a întâmplat totul?

Accidentul teribil s-a produs sâmbătă dimineața, 29 noiembrie, în județul Suceava. Un autoturism condus de un bărbat s-a ciocnit cu o autoutilitară în care se aflau două persoane. În urma celor întâmplate, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar alta a decedat.

Accident cumplit în Suceava

Din primele informații, un autoturism condus de un bărbat s-a ciocnit cu o autoutilitară în care se aflau două persoane. Impactul a fost unul violent, iar ambele autovehicule au ieșit de pe carosabil și au ajuns în curțile a doi localnici.

Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste”
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu:...
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

Alarma a fost dată imediat, iar la fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Un bărbat care se afla în autoutilitară a avut nevoie de îngrijiri medicale după impact. În ceea ce-l privește pe bărbatul din autoturism, acesta a rămas încarcerat între fiarele contorsionate. După ce a fost extras, cadrele medicale au început manevrele de resuscitare. Însă, din păcate, pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul.

„Coliziune între o autoutilitară și un autoturism, pe raza localității Molid. Au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

În autoutilitară se aflau două persoane, iar una dintre acestea (bărbat), conștientă și cooperantă, a necesitat îngrijiri medicale. Ulterior, a fost transportată la spital, pentru investigații suplimentare.

În autoturism se afla o victimă (bărbat) încarcerată, în stare de inconștiență. Pompierii militari au extras-o și au predat-o echipajelor medicale și paramedicale, care au început imediat să aplice manevre de resuscitare. Din nefericire, ulterior, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, victima a fost declarată decedată”, au transmis oficialii ISU.

Unul dintre fiii lui Bercea Mondialu, implicat într-un accident mortal cu mașina în Drăgănești-Olt! Victima lui a murit la spital

Cine e cântăreața de muzică populară care s-a răsturnat cu mașina în Târgu-Jiu, după ce a lovit un cap de pod. Unde se ducea

Tags:
Iți recomandăm
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
Știri
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Știri
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu...
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă chinui cu 3.000 de lei, dacă Dumnezeu a lăsat să fac bani?”
Adevarul
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă...
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele întunecate” care îl pescuiesc
Digi24
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele...
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump:...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le ...
Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le în maximum 15 secunde!
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe ...
Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe români la buzunare
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Tragedie în Italia. Un alt român a avut parte de o moarte cumplită după ce a căzut de pe o schelă
Tragedie în Italia. Un alt român a avut parte de o moarte cumplită după ce a căzut de pe o schelă
Vezi toate știrile
×