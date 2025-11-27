Unul dintre fiii lui Bercea Mondialu, implicat într-un accident mortal cu mașina în Drăgănești-Olt! Victima lui a murit la spital

Tragedie fără margini în Drăgănești-Olt, după ce un bărbat în vârstă de 86 de ani a fost lovit de o mașină și a murit. Șoferul, un tânăr în vârstă de 23 de ani, este unul dintre fiii lui Bercea Mondialu. Află toate detaliile în articol!

Tragedia s-a petrecut la începutul acestei săptămâni pe strada Foișor din orașul Drăgănești-Olt. Șoferul ar fi unul dintre fiii lui Sandu Anghel, cunoscut și Bercea Mondialu, potrivit Mediafax.

Tragedie în Olt

Ajunși la fața locului, polițiștii au descoperit că un tânăr în vârstă de 23 de ani a accidentat mortal un bărbat de 86 de ani. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, dar în ciuda tuturor eforturilor echipelor de salvare, s-a stins la spital.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilometru, iar rezultatul a fost unul negativ. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

„La data de 24 noiembrie a.c., în jurul orei 15:20, Inspectoratul de Politie Judeţean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe strada Foisor, din oraşul Drăgăneşti-Olt, a avut loc un eveniment rutier. La faţa locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției oraşului Drăgăneşti-Olt. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din oraşul Drăgăneşti-Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi acroșat un pieton, respectiv un bărbat de 86 de ani, din aceeași localitate. În urma evenimentului rutier, pietonul a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la o unitate spitalicească. Din nefericire, ulterior evenimentului, pietonul a decedat la unitatea spitalicească. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracțiunii de ucidere din culpă”, au transmis poliţiştii.

