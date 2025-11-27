Tragedie la Iași! Cine este tânărul de 29 de ani care a murit după ce a căzut de la etajul 9

În după-amiaza zilei de miercuri, 26 noiembrie 2025, o tragedie s-a petrecut într-un bloc de locuințe din cartierul Tătărași, municipiul Iași. Un tânăr în vârstă de 29 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul al nouălea al clădirii, prăbușindu-se pe terasa blocului. Incidentul a fost anunțat prin apel la numărul de urgență 112, iar autoritățile s-au mobilizat imediat la fața locului.

Echipaje medicale și de poliție s-au deplasat de urgență în zonă. Din păcate, tânărul a fost găsit fără semne vitale, iar intervenția cadrelor medicale nu a mai putut schimba rezultatul tragic. Zona a fost securizată pentru a permite desfășurarea anchetei și a oferi siguranță locatarilor și trecătorilor.

Tragedie în Tătărași

Autoritățile au demarat procedurile legale necesare, iar cazul este investigat pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs decesul. În acest sens, a fost emisă ordonanța pentru efectuarea necropsiei medico-legale, care va determina cauzele precise ale decesului. De asemenea, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă.

„La data de 26 noiembrie a.c., poliția a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că pe terasa unui bloc, din municipiul Iași, s-a văzut o persoană, posibil decedată. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, constatând că cele sesizate se confirmă, pe terasa tronsonului doi al blocului, fiind identificat un tânăr, de 29 de ani. Din verificările efectuate, s-a constatat faptul că acesta ar fi căzut de la etajul 9. A fost emisă ordonanța de efectuare a necropsiei medico-legale în vederea stabilirii cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Iași.

