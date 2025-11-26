Acasă » Știri » În ce stare se află Paula, minora lovită de mașină pe trecerea de pietoni: „Ce am făcut, Doamne?!”

De: Denisa Iordache 26/11/2025 | 10:35
Sursă: Pixabay

Un accident teribil s-a petrecut în urmă cu 2 săptămâni. Paula a fost lovită de o mașină în timp ce se afla pe trecerea de pietoni. Mama minorei a făcut primele declarații despre starea în care aceasta se află acum. Află toate detaliile în articol!

Totul s-a petrecut pe data de 10 noiembrie 2025. Potrivit camerelor de supraveghere din zonă, Paula a fost lovită din plin de un autoturism, după ce a coborât pe ușa din spate a unui autobuz.

„La data de 10 noiembrie a.c., poliția a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, în comuna Tomești, a avut loc un accident rutier. Din primele cercetări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că un bărbat de 35 de ani, din comuna Ciurea, în timp ce conducea autoturismul dinspre satul Chicerea către municipiul Iași, nu ar fi oprit și nu ar fi acordat prioritate de trecere unei minore, de 17 ani, din comuna Prisăcani, care s-ar fi angajat regulamentar în traversarea străzii, pe marcajul pietonal. În urma evenimentului rutier, minora a suferit leziuni și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții Poliției Iași.

În ce stare se află Paula acum

În momentul în care s-a angajat în traversarea străzii, minora a fost lovită de un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 45 de ani. După ce a realizat ce a făcut, șoferul ar fi spus:

„Ce am făcut? Ce am făcut, Doamne?!”

Atunci când echipajele de salvare au ajuns, Paula era inconștientă și a fost transportată de urgență la spital.

După 2 săptămâni de la accident, mama minorei vine cu o veste bună: Paula a fost detubată și respiră singură, dar va rămâne în continuare internată pentru a sta sub supravegherea medicilor și pentru tratament.

Urmează o perioadă lungă de recuperare pentru Paula.

