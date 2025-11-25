Acasă » Știri » Drama neștiută a femeii ucise în Olt. Fiul și fratele ei fac declarații tulburătoare: „Am încercat să o ajutăm”

De: Denisa Iordache 25/11/2025 | 14:02
Sursă: Pixabay

Fiul femeii din Olt care a fost ucisă de concubin, s-a întors în țară pentru a-și plânge mama. Bărbatul, devastat de pierderea celei care i-a dat viață, a făcut declarații sfâșietoare. Mai mult, fratele victimei a vorbit despre drama neștiută prin care aceasta a trecut în relația cu individul. Află toate detaliile în articol!

Tragedia s-a petrecut pe data de 23 noiembrie 2025 în comuna Voineasa, județul Olt. Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost reținut de polițiști, acuzat că și-ar fi ucis în bătaie concubina în vârstă de 49 de ani. Individul ar fi recurs la acest gest după o ceartă și ar fi dormit lângă trupul neînsuflețit al femeii.

Fratele și fiul femeii din Olt, mărturisiri tulburătoare

Detaliile halucinante nu se opresc aici! În dimineața de după, bărbatul ar fi sunat la 112 pentru a anunța că și-a găsit concubina decedată în casă. După ce au realizat că este vorba despre o crimă, anchetatorii l-au reținut pe individ.

După această tragedie fără margini, fiul femeii ucise s-a întors din Germania și a transmis un mesaj cutremurător. Bărbatului îi pare rău că nu a luat-o cu el în străinătate pentru a o salva de bărbat, dar mărturisește că are doi copii de care trebuie să aibă grijă. De asemenea, el a mărturisit că și-a îndemnat mama să se mute cu fratele ei, dar ea a refuzat.

„Tot timpul îi spuneam să vină la fratele ei, a zis că nu, am încercat să o ajutăm mereu și nu a vrut. M-am gândit să o iau cu mine, dar având chestia asta cu alcoolul e puțin dificil, eu având doi copii e un pic mai greu. Nu vorbeam prea des pentru că nu avea telefon.

Este un șoc. Indiferent de situație este mama mea nu poate să schimbe nimeni lucrul ăsta. Este un șoc pentru mine și nu pot să vă explic în cuvinte.”, a declarat fiul femeii.

De asemenea, fratele femeii a mărturisit prin ce a trecut sora lui de-a lungul vieții ei. În ciuda încercărilor disperate ale lui și ale fiului femeii de a o scăpa, cei doi nu au reușit.

„Ea venea bătută. A stat și o lună de zile la noi acasă. Apoi iarăși a venit după ea și a luat-o și iarăși a plecat. Zicea că nu o mai bate, că nu mai face. Și poliția a fost la el acolo, l-au amenințat să nu mai de în ea, dar degeaba. El nu s-a speriat. Nu mă așteptam să o bată în halul ăla.”, spune fratele femeii pentru Plus Oltenia.

