Suma colosală încasată de Alina Pușcău pentru a poza în Playboy America! „Cred că am fost prima și ultima româncă de pe copertă”

De: Anca Chihaie 15/12/2025 | 11:50
Alina Pușcău a participat la Asia Express 2025/ sursă foto: social media

Alina Pușcău, prima și singura româncă pe coperta Playboy America, a încasat o sumă impresionantă pentru sesiunea foto. Iată câți bani a primit vedeta!

Supermodelul și actrița Alina Pușcău a intrat în istoria industriei de divertisment internaționale, devenind prima și, până în prezent, singura româncă care a apărut pe coperta celebrei reviste Playboy în Statele Unite ale Americii. În afara carierei de modeling, Alina Pușcău a fost implicată și în alte proiecte media și de divertisment, explorând roluri variate care au demonstrat versatilitatea sa profesională.

Suma colosală încasată de Alina Pușcău pentru a poza în Playboy America

Apariția sa pe coperta americană a venit cu un succes financiar semnificativ, în valoare de aproximativ jumătate de milion de dolari, ceea ce subliniază impactul internațional pe care îl poate avea un model român în industria globală a modei și a divertismentului pentru adulți.

Pe parcursul carierei sale, Alina Pușcău a colaborat îndeaproape cu parteneri apropiați, inclusiv cu fostul său partener, care a fost responsabil de realizarea fotografiilor pentru Playboy. Această colaborare profesională a fost una de succes, în care ideile și contribuțiile ambelor părți au generat rezultate apreciate de public și de industria modei. Relația profesională și personală a facilitat accesul la numeroase oportunități în modeling, chiar și în contexte în care talentul nu era singurul factor determinant.

„Mi-am luat jumătate de milion de dolari. Am fost prima și ultima româncă de pe revista Playboy. Am fost în America, pe coperta Playboy. Fostul meu a făcut pozele. Lucram împreună și lucram foarte bine împreună, pentru că aveam succes tot timpul. El venea cu o idee, eu cu o idee și uite așa. Și tot timpul îmi apăreau oportunități de genul acesta în care mă implicam, dar nu știam ce se întâmplă, chiar dacă nu aveam talent.”, a spus vedeta.

Alina Pușcău/foto: Instagram

De-a lungul carierei sale internaționale, Alina Pușcău a fost implicată și în relații cu personalități influente din industria filmului, inclusiv regizori de renume precum Brett Ratner.

„Brett mi-a dat diamante, «Ia-le, ia-le!», dar nu putea să-mi spună cuvinte de dragoste. Mi-a dat, spre sfârșitul relației, un caiet cu scrisorile de dragoste ale soldaților de pe front de la 1900 și ceva. «Mă, spune-mi tu ceva, ce-mi dai astea?!”, a declarat Pușcău.

